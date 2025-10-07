Το επιτελείο του Βελιτζέλου στο Αιγάλεω - «Αντίο» και από Μπαϊράμη

Το «Σίτι» άλλαξε προπονητή και έκανε... σεφτέ στο πρωτάθλημα της Super League 2 κόντρα στην Ηλιούπολη (1-2), με τους «κυανόλευκους» να παρουσιάζουν το νέο «σταφ», από το οποίο αποχώρησε, επίσης, ο συνεργάτης του Απόστολου Χαραλαμπίδη και πρώην τεχνικός της Κ-19.

Αναλυτικά, το νέο τεχνικό επιτελείο υπό την καθοδήγηση του Κωνσταντίνου Βελιτζέλου στο Αιγάλεω:

«Αυτό είναι το τεχνικό επιτελείο που βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό του προπονητή και στηρίζει τους ποδοσφαιριστές μας σε κάθε βήμα.

Βοηθός Προπονητή: Κωνσταντίνος Ψυρόπουλος

Προπονητής Φυσικής Κατάστασης: Ηλίας Σορώκος

Γυμναστής Αποκατάστασης: Ανδρέας Τσουκαλάς

Προπονητής Τερματοφυλάκων: Αντώνης Κοκκώνης

Αναλυτής: Βασίλης Κοντιπάνος

Φυσικοθεραπευτής: Λευτέρης Παυλίδης

Μια ομάδα ανθρώπων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της προετοιμασίας και της απόδοσης της ομάδας μας».

Το «αντίο» του Σταύρου Μπαϊράμη στο Αιγάλεω μέσω social media:

«Κλείνοντας ένα μεγάλο κύκλο παρουσίας μου στην ομάδα της ΠΑΕ Αιγάλεω θα ήθελα να ευχαριστήσω τις διοικήσεις, τον κ. Χαραλαμπίδη που με επέλεξε για συνεργάτη από πέρσι τον Δεκέμβρη, όλους τους συνεργάτες (προπονητές φυσικής κατάστασης, τερματοφυλάκων, γιατρούς, φυσικοθεραπευτές και φροντιστές),επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που είχα στην πρώτη ομάδα αλλά και στην ομάδα της Κ19. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλαθλο κοινό για τη στήριξη όχι μόνο στην πρώτη ομάδα αλλά και στην ακαδημία όλα αυτά τα χρόνια. Τέλος, εύχομαι η ομάδα σύντομα να έχει επιτυχίες αντίστοιχες της ιστορικότητάς της».