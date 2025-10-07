ΠΑΟΚ: Τι έδειξαν οι εξετάσεις του Παβλένκα

Μυϊκό τραυματισμό στον προσαγωγό έδειξαν οι εξετάσεις του Γίρι Παβλένκα - Τι αναφέρει ο ΠΑΟΚ για το διάστημα απουσίας του.

«Θολό» παραμένει το τοπίο στον Δικέφαλο προς τον παρόν, όσον αφορά το διάστημα απουσίας του Τσέχου κίπερ, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Όπως αναφέρει ο ΠΑΟΚ: «Ο Τσέχος τερματοφύλακας υποβλήθηκε σε μαγνητική, η οποία έδειξε πως έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό στον προσαγωγό. Το διάστημα απουσίας του θα καθοριστεί από την αντίδραση του οργανισμού στην θεραπεία».

Πλέον, υπάρχει η διακοπή των Εθνικών ομάδων, ενώ ακολουθούν τα πολύ σημαντικά παιχνίδια με ΑΕΚ και Λιλ, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν σε ετοιμότητα και τον Αντώνη Τσιφτσή, ο οποίος πήρε τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής φέτος απέναντι στον Ολυμπιακό.