Σκηνές έντασης στο Oktoberfest: Ο Λιρόι Σανέ σε καβγά με οπαδούς της Μπάγερν Μονάχου

Ένα περίεργο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Λιρόι Σανέ σημειώθηκε την Κυριακή το βράδυ στο Oktoberfest του Μονάχου.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Γερμανός άσος, ενεπλάκη σε λεκτική αντιπαράθεση, και εν τέλει σε μικροσυμπλοκή , με οπαδούς των Βαυαρών.

Μια παρέα οπαδών της Μπάγερν καθόταν σε διπλανό τραπέζι και άρχισε να τον προκαλεί με συνθήματα και φράσεις όπως «Scheiß Gala» (δηλαδή «Σκ@το-Γαλατά!»). Ο Σανέ, όπως ήταν φυσικό, δεν έμεινε αμέτοχος, αφού σηκώθηκε, πλησίασε το τραπέζι και ζήτησε εξηγήσεις.

Παρότι η ένταση ανέβηκε, η κατάσταση δεν ξέφυγε και δεν χρειάστηκε επέμβαση της αστυνομίας.

Λίγες ώρες αργότερα, ο ίδιος ο Σανέ εξήγησε το περιστατικό

«Προκλήθηκα και δεχόμουν προσωπικές προσβολές για ώρα, τόσο εγώ όσο και ο σύλλογός μου, η Γαλατασαράι. Μέσα στην ένταση, με έσπρωξαν και υπήρξε μια μικρή συμπλοκή. Φυσικά, έπρεπε να παραμείνω πιο ήρεμος. Το θεωρώ ένα μάθημα για μένα».