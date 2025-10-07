Το Πράσινο Ακρωτήρι μία νίκη μακριά από την... ιστορία!

Tα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου απέχουν μία νίκη από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, κάτι που ήταν σχεδόν απίστευτο πριν από 20 χρόνια. Το νησιωτικό αρχιπέλαγος, στα ανοικτά των δυτικών ακτών της Αφρικής, με πληθυσμό περίπου 600.000 κατοίκους, θα γίνει η δεύτερη μικρότερη χώρα μετά την Ισλανδία που θα προκριθεί, εάν κερδίσει έναν από τους τελευταίους δύο αγώνες της για τα προκριματικά της διοργάνωσης!

Την Τετάρτη (8/10) θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τη Λιβύη, πριν από την εντός έδρας αναμέτρηση με την Εσουατίνι τη Δευτέρα (13/10), για να εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον 4ο όμιλο και να επικρατήσει του Καμερούν στη «μάχη» για την απευθείας πρόκριση στο τουρνουά της επόμενης χρονιάς στη Βόρεια Αμερική.

Το Πράσινο Ακρωτήριο έφτασε στα τελικά στάδια των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 στη Βραζιλία, αλλά του αφαιρέθηκαν βαθμοί επειδή λανθασμένα χρησιμοποίησε έναν παίκτη που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής λόγω τιμωρίας, χάνοντας έτσι τα playoffs, όπου θα ήταν επίσης δύο παιχνίδια μακριά από την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης. Στην πρώτη συμμετοχή του σε τελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής το 2013, έφτασε στα προημιτελικά, γεγονός που ώθησε τον προπονητή του να τραγουδήσει στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, και το έκαναν ξανά στην τελευταία διοργάνωση στην Ακτή Ελεφαντοστού, που αποκλείστηκαν στους «8» στα πέναλτι.

Πριν από δύο δεκαετίες, ωστόσο, είχαν παίξει ελάχιστα διεθνές ποδόσφαιρο, με μέσο όρο δύο παιχνίδια ετησίως από το 1986 -όταν εντάχθηκαν στη FIFA- έως το 1990, όταν αγωνίστηκαν στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά, έχοντας την 182η θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Η πρόοδος από τότε είναι ραγδαία, χάρη στην εύρεση παικτών από τη... διασπορά σε όλο τον κόσμο.

Οι περιορισμένοι φυσικοί πόροι και το άνυδρο τοπίο έχουν προκαλέσει εδώ και καιρό μετανάστευση από τα νησιά. Οι μετανάστες έφυγαν μαζικά για την Πορτογαλία, καθώς και για άλλους προορισμούς, όπως η ανατολική ακτή των ΗΠΑ και το ολλανδικό λιμάνι του Ρότερνταμ. Η ομάδα για τους αγώνες αυτής της εβδομάδας περιλαμβάνει έξι παίκτες που γεννήθηκαν στην Ολλανδία, καθώς και άλλους που γεννήθηκαν στην Πορτογαλία, τη Γαλλία και την Ιρλανδία.

Ο Ρομπέρτο «Πίκο» Λόπες της Σάμροκ Ρόβερς, ο οποίος θα παίξει στο κέντρο της άμυνας, ήταν μεταξύ πολλών που εξετάστηκαν και προσεγγίστηκαν:

«Έφτιαξα ένα προφίλ στο LinkedIn όταν ήμουν στο κολέγιο, αλλά δεν το κοίταξα ποτέ πραγματικά. Έλαβα ένα μήνυμα από τον τότε προπονητή, Ρούι Άγκουας, αλλά μου έγραψε στα πορτογαλικά. Νόμιζα ότι ήταν ανεπιθύμητο μήνυμα και δεν το πρόσεξα. Περίπου εννέα μήνες αργότερα, μου απάντησε, λέγοντας: "Γεια σου Ρομπέρτο, είχες την ευκαιρία να σκεφτείς τι σου είπα;" Αντέγραψα το μήνυμα στο Google Translate και ουσιαστικά έλεγε ότι "εξετάζουμε το ενδεχόμενο να φέρουμε νέους παίκτες στην ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου και θα σας ενδιέφερε να δηλώσετε συμμετοχή;" Ήμουν απόλυτα ενθουσιασμένος με αυτό! Σκέφτηκα, "Ναι, 100% θα ήθελα πολύ να είμαι μέλος της ομάδας».

Η νίκη στην Τρίπολη απέναντι στην Λιβύη θα είναι δύσκολη, αλλά, αν δεν τα καταφέρουν, θα είναι πολύ πιθανό να εξασφαλίσουν την πρόκριση τη Δευτέρα με εντός έδρας επιτυχία εναντίον της Εσουατίνι, που στο παρελθόν ήταν γνωστή ως Σουαζιλάνδη. Η νίκη επί του Καμερούν τον περασμένο μήνα πυροδότησε πανηγυρισμούς σε όλα τα νησιά και σίγουρα θα επαναληφθούν, εάν το Πράσινο Ακρωτήριο εξασφαλίσει μια θέση στο Μουντιάλ.