Το τετ α τετ Βιεϊρίνια - Τζίμα: «Καλά εμείς εδώ στον ΠΑΟΚ, δεν κάναμε τίποτα;»

Ο Στέφανος Τζίμας αποθέωσε τον Μίροσλαβ Κλόζε που τον διαμόρφωσε ως παίκτη, με τον Αντρέ Βιεϊρίνια να απαντά με χιουμοριστικό τόνο: «καλά εμείς εδώ στον ΠΑΟΚ, δεν κάναμε τίποτα;»

Άμεση η απάντηση από τον Έλληνα φορ, σημειώνοντας:

«Συμφωνώ και δίκιο έχει. Στον ΠΑΟΚ διαμορφώθηκα, εκεί ήμουν 11 χρόνια. Εκεί διαμορφώθηκα, ως άνθρωπος, ως χαρακτήρας. Απλώς μετά που πήγα στη Νυρεμβέργη, ο Κλόζε μου άλλαξε τη νοοτροπία μου για το ποδόσφαιρο και με άλλαξε κατά 80% σαν παίκτη. Νιώθω τιμή που έπαιξα μαζί του, που είχα αυτή την ευκαιρία», ανέφερε ο 18χρονος επιθετικός της Μπράιτον, μην ξεχνώντας την «ασπρόμαυρη» θητεία του...