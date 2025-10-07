Κρις Κόουλμαν: Τα ελληνικά χιλιόμετρα σε Κάμπο, Περιστέρι και - τώρα - Αρκαδία

Παρασκηνιακό focus του SDNA στον Ουαλό τεχνικό, που έζησε σύντομες αλλά έντονες εμπειρίες στην ΑΕΛ, «έχτισε» στον Ατρόμητο κι εσχάτως είναι προ των πυλών του Αστέρα Τρίπολης.

Η πρώτη εμπειρία του Κρις Κόουλμαν στην Ελλάδα ήταν με την ΑΕΛ την σεζόν 2011-12 και για μόλις 12 παιχνίδια στον πάγκο των «βυσσινί».

Όσοι βρέθηκαν εκείνη την περίοδο κοντά στην θεσσαλική ομάδα θυμούνται έναν άνθρωπο απόλυτα απαιτητικό και φιλόδοξο, αλλά σε ένα περιβάλλον που δεν του επέτρεψε να δείξει όλο του το ταλέντο.

Τα αποδυτήρια τότε ήταν… ταραχώδη. Οι οικονομικές δυσκολίες της ΑΕΛ δεν άφησαν τον Ουαλό να εφαρμόσει το πλάνο του πλήρως.

Όσοι ζούσαν από κοντά τη δουλειά του έλεγαν ότι κατάφερε να προβάλει στοιχεία του χαρακτήρα του: πειθαρχία, αυστηρότητα στις προπονήσεις και απαιτήσεις από τους νεαρούς παίκτες.

Μικρές ιστορίες λένε ότι υπήρχαν μέρες που ο Κόουλμαν έμεινε περισσότερο στο γήπεδο παρά στο ξενοδοχείο, παρακολουθώντας κάθε λεπτομέρεια και συζητώντας με τους παίκτες μέχρι αργά το βράδυ για θέματα τακτικής.

Οι...κανόνες αλλάζουν στον Ατρόμητο

Μετά τη Λάρισα, η ελληνική περιπέτεια συνεχίστηκε δέκα χρόνια αργότερα στον Ατρόμητο. Τον Γενάρη του ΄22 επέστρεψε στην Ελλάδα και βρήκε μια ομάδα με στιβαρή διοίκηση, σταθερότητα και υποδομές.

Οι «insiders» μιλούσαν τότε για έναν Κόουλμαν που ένιωσε ότι μπορεί να δουλέψει όπως θέλει και να χτίσει μια ομάδα βάση των δικών του αρχών.

Σε παρασκηνιακό επίπεδο κυκλοφορούσε ότι ήθελε να έχει λόγο στις μεταγραφικές συζητήσεις με τη διοίκηση για τις κινήσεις - ενίσχυσης, ζητώντας συγκεκριμένους τύπους παικτών, κυρίως με σωματική δύναμη και ταχύτητα, που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν το στυλ του.

Παίκτες που συνεργάστηκαν μαζί του στην ομάδα των δυτικών προαστίων θυμούνται έναν προπονητή αυστηρό, αλλά προσιτό, που δεν έκρυβε την απογοήτευσή του όταν οι ποδοσφαιριστές δεν ακολουθούσαν τα αγωνιστικά πλάνα του.

Έπειτα από 61 παιχνίδια στον πάγκο της ομάδας του Περιστερίου, αποχώρησε τον Οκτώβριο του ΄23.

Το νέο ελληνικό - κεφάλαιο με τον Αστέρα Τρίπολης

Εσχάτως, ο Κόουλμαν βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Αστέρα Τρίπολης και κατά τα φαινόμενα θα…βαφτιστεί νέος τεχνικός των Αρκάδων.

Μάλιστα σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν πέριξ του Μοριά, φέρεται μεταξύ άλλων να έχει ζητήσει να΄χει λόγο στη λειτουργία των υποδομών και την ανάπτυξη νεαρών παικτών του κλαμπ, δείχνοντας ότι θέλει ένα πιο ολοκληρωμένο project και όχι απλά και μόνο την πρώτη ομάδα που θα πηγαίνει από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Η επιστροφή του στην ελληνική ποδοσφαιρική σκηνή φαίνεται να είναι πιο ώριμη και με σαφή όραμα.

Ο Αστέρας Τρίπολης προσφέρει σταθερότητα, οργανωμένο περιβάλλον και υποδομές, ενώ ο ίδιος ο Κόουλμαν έρχεται με εμπειρία, γνώση της ελληνικής πραγματικότητας και όρεξη να αφήσει αποτύπωμα στην Αρκαδία.