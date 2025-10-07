Λανουά: «Λάθος το πέναλτι που δόθηκε στην Κηφισιά - Έπρεπε ν' αποβληθεί ο Πιερό» (vid)

Στην καθιερωμένη ανάλυση των φάσεων της αγωνιστικής ο Στεφάν Λανουά στάθηκε πολύ στο ματς της Κηφισιάς με την ΑΕΚ, τονίζοντας πως ήταν λάθος το πέναλτι που πήραν οι γηπεδούχοι, σωστό αυτό που κέρδισε η Ένωση και ότι υπήρχε κόκκινη κάρτα στον Πιερό.

Ο αρχιδιαιτητής συγκεκριμένα για το πέναλτι του Στρακόσα στον Τεττέη στον αγώνα της Κηφισιάς με την ΑΕΚ, αναφέρει χαρακτηριστικά. "Εδώ ο τερματοφύλακας προσπαθεί να παίξει τη μπάλα. δεν έχει ριψοκίνδυνη επαφή με τον με τον αντίπαλο. Αν υπάρχει επαφή είναι ένα πολύ ελαφρύ άγγιγμα. Δεν περιμένουμε πέναλτι, ούτε παρέμβαση του var".

Για το μαρκάρισμα του Πιερό στον Ξενόπουλο σημειώνει ότι είναι κόκκινη κάρτα. "Σε αυτή την περίπτωση ο επιθετικός της ΑΕΚ προσπαθεί να παίξει την μπάλα μετά από σέντρα και με το δεξί πόδι τεντωμένο έρχεται σε επαφή με τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Τα σημάδια από τις τάπες στο σώμα του τερματοφύλακα δείχνουν πόσο επικίνδυνη είναι η κίνηση. Περιμένουμε κόκκινη κάρτα και παρέμβαση του var για σοβαρό φάουλ".

Ακόμη:

- Σημειώνει ότι δεν υπάρχει πέναλτι στο χέρι του Εμπο. "Μετά από σέντρα το ν.14 της Κηφισιάς ακουμπάει τη μπάλα με το αριστερό του χέρι το οποίο δεν είναι σηκωμένο ψηλά. Εδώ θεωρούμε ότι είναι μια αναπάντεχη μπαλιά ανάμεσα σε δύο αμυντικούς σε μικρή απόσταση χωρίς καμία πρόθεση να παίξει τη μπάλα με το χέρι. Γίνεται εντελώς τυχαία οπότε δεν περιμένουμε τον καταλογισμό πέναλτι σε αυτό το περιστατικό".

- Συμφωνεί με την κόκκινη στον Ρέλβας για το μαρκάρισμα στον Τεττέη. "Σε αυτή την περίπτωση ο αμυνόμενος με το ν.44 εμποδίζει τον επιτιθέμενο από ξεκάθαρη ευκαιρία για να σκοράρει, κρατώντας τον και εν συνεχεία σπρώχνοντας τον. Ο διαιτητής πήρε τη σωστή απόφαση, κόκκινη κάρτα.

- Συμφωνεί με την ακύρωση του γκολ της Κηφισιάς για χέρι του Ζόουζα. "Εδώ ο παίκτης με το ν.10 της Κηφισιάς πετυχαίνει τέρμα αγγίζοντας τη μπάλα με το δεξί του χέρι αφού η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι. Ο διαιτητής πήρε τη σωστή απόφαση Το τέρμα έπρεπε να ακυρωθεί".

- Συμφωνεί με το πέναλτι που δόθηκε στον Γιόβιτς για το μαρκάρισμα από τον Σίμον. "Σε αυτή την περίπτωση ο αμυντικός με το ν.2 της Κηφισιάς ανατρέπει με το δεξί πόδι τον αντίπαλο εντός της περιοχής πέναλτι. Ο διαιτητής πήρε τη σωστή απόφαση, πέναλτι".

Η... σούμα δηλαδή είναι δύο λάθος και τρεις σωστές αποφάσεις από τον ρέφερι Βεργέτη.

Παράλληλα τονίζει ότι είναι σωστό μέσω var το πέναλτι του Ενκολό του Παναιτωλικού στον αγώνα με τον Λεβαδειακό, σωστά δεν μέτρησε το γκολ του Γιακουμάκη στο ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού και ότι σωστά δεν μέτρησε και το τέρμα του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ατρόμητο, για επιθετικό φάουλ του Ίνγκασον.

Δείτε το βίντεο της ΚΕΔ με τις επίμαχες φάσεις που «σημάδεψαν» την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.