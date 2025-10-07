Ο Ντεσπόντοφ... βάζει γκολ στο επιχειρείν

Από τα γήπεδα στο real estate, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ δείχνει πως ξέρει να επενδύει… και εκτός αγωνιστικών γραμμών.

Όπως αναφέρει το mononews.gr, μέσα στον καταιγισμό νέων συστάσεων εταιρειών στο ΓΕΜΗ, ξεχώρισε το όνομα KD11 INVESTMENTS. Το “11” στο όνομα έφερε αμέσως στο μυαλό ποδοσφαιρικούς συνειρμούς — και όχι άδικα.

Πίσω από τη νέα εταιρεία βρίσκεται ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο Βούλγαρος άσος του ΠΑΟΚ, ο οποίος φαίνεται να ετοιμάζει το δικό του «γκολ» στον χώρο του επιχειρείν.

Ο διεθνής εξτρέμ ιδρύει μια εταιρεία που θα δραστηριοποιηθεί στην εκμετάλλευση ακινήτων με βραχυχρόνια μίσθωση, μέσω ψηφιακών πλατφορμών, καθώς και στην κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων, τη διαχείριση έργων και την εκμίσθωση χώρων.

Μοναδικός μέτοχος και διαχειριστής είναι ο ίδιος ο Ντεσπόντοφ, ο οποίος κατέβαλε μετοχικό κεφάλαιο 500.000 ευρώ.