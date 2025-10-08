Οι πρώτοι σκόρερ στις κορυφαίες ευρωπαϊκές λίγκες έως τώρα στη σεζόν

Οι μεγάλοι επιθετικοί δείχνουν γιατί θεωρούνται από τους καλύτερους στον κόσμο, αφού δεν σταματούν να σκοράρουν στα πρωταθλήματά τους.
Η λίστα με τους πρώτους σκόρερ
Premier League
Έρλινγκ Χάαλαντ: 9 γκολ σε 7 αγώνες
La Liga
Κιλιάν Μπαπέ: 9 γκολ σε 8 αγώνες
Bundesliga
Χάρι Κέιν: 11 γκολ σε 6 αγώνες
Serie A
Κρίστιαν Πούλισικ: 4 γκολ σε 7 αγώνες
Ligue 1
Άνσου Φάτι: 5 γκολ σε 7 αγώνες
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: Κέιν, Χάαλαντ και Μπαπέ ξεχωρίζουν ήδη, δείχνοντας γιατί θεωρούνται οι καλύτεροι επιθετικοί στον κόσμο αυτή τη στιγμή.