Οι πρώτοι σκόρερ στις κορυφαίες ευρωπαϊκές λίγκες έως τώρα στη σεζόν

Η σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει με πολύ καλό ρυθμό και τα πρώτα «κανόνια» έχουν ήδη ρίξει τις «βόμβες» του.

Οι μεγάλοι επιθετικοί δείχνουν γιατί θεωρούνται από τους καλύτερους στον κόσμο, αφού δεν σταματούν να σκοράρουν στα πρωταθλήματά τους.

Η λίστα με τους πρώτους σκόρερ

Premier League

Έρλινγκ Χάαλαντ: 9 γκολ σε 7 αγώνες

La Liga

Κιλιάν Μπαπέ: 9 γκολ σε 8 αγώνες

Bundesliga

Χάρι Κέιν: 11 γκολ σε 6 αγώνες

Serie A

Κρίστιαν Πούλισικ: 4 γκολ σε 7 αγώνες

Ligue 1

Άνσου Φάτι: 5 γκολ σε 7 αγώνες

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: Κέιν, Χάαλαντ και Μπαπέ ξεχωρίζουν ήδη, δείχνοντας γιατί θεωρούνται οι καλύτεροι επιθετικοί στον κόσμο αυτή τη στιγμή.