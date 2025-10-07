«Βαρύ» πρόστιμο η ΔΕΑΒ στα Μελίσσια, ομάδα β' «τοπικού» της Αθήνας!

Τα φαινόμενα βίας που καταγράφηκαν στα Μελίσσια την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου σε αγώνα της ομώνυμης ομάδας με τον ΑΟ Ιλίου, τιμώρησαν με «δυσβάσταχτο» ποσό τους γηπεδούχους μετά από καταγγελίες σε βάρος οπαδών τους που έκαναν λόγο για τραυματισμό ποδοσφαιριστών των φιλοξενούμενων!

Πρόστιμο 2.000 ευρώ επέβαλε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας στον ΑΟ Μελισσίων, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που φέρεται ότι έλαβε χώρα στην αναμέτρηση με τον ΑΟ Ιλίου (28/9), στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής στη Β' κατηγορίας της ΕΠΣ Αθηνών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται από τη ΔΕΑΒ: «μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα, που διεξήχθη στο γήπεδο ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ στις 28/09/2025, μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΑΟ ΙΛΙΟΥ, για το πρωτάθλημα του Α’ Ομίλου της Β’ Κατηγορίας της ΕΠΣΑ, για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας, πηδώντας τα κάγκελα του περιβάλλοντα χώρου του γηπέδου, κατευθύνθηκαν απειλητικά έξω από τα αποδυτήριά και προπηλάκισαν τους παίκτες και τους αξιωματούχους της φιλοξενούμενης ομάδας».

Η θέση του ΑΟ Μελισσίων για όσα συνέβησαν:

«Με την παρούσα επιστολή μας παρακαλούμε όπως αποκατασταθεί η αλήθεια του περιστατικού που αφορά τον αγώνα ποδοσφαίρου του ΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ και του ΑΟ ΙΛΙΟΝ την Κυριακή 28/09 στο γήπεδο Μελισσίων.

Τόσο από τα πραγματικά περιστατικά όσο και απο το φύλλο αγώνα δεν έλαβαν χώρα επεισόδια τέτοιας έκτασης, όπως αυτά αναρτήθηκαν από το plekto.gr και αναπαράχθηκαν πιθανόν και σε άλλα αθλητικά site.

Ο αγώνας εξελίχθηκε ομαλά χωρίς έκτροπα βρίσκοντας την ομάδα του Ιλίου να προηγείται στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα μας ανέτρεψε το σκορ το οποίο διαμορφώθηκε τελικά σε 2-1.

Καθ'ολη την διάρκεια του αγώνα δεν έλαβε χώρα κανένα επεισόδιο με τους φίλους της ομάδας μας να γιορτάζουν το αποτέλεσμα.

Μετά την λήξη του αγώνα η διοίκηση του ΑΟ ΙΛΙΟΥ ζήτησε να εισέλθει εντός του γηπέδου και όταν πλησίασε τους φιλάθλους μας, τους επιτέθηκε φραστικά, με αποτέλεσμα να να προκληθεί ένταση μεταξύ παικτών, παραγόντων και φιλάθλων.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας, ένας και μόνο φίλαθλος υπερπήδησε τα κάγκελα και πήγε να επιτεθεί σε παίκτη της φιλοξενούμενης ομάδας, ο οποίος τον εξύβριζε συνεχώς, γεγονός που προκάλεσε την μαζική αντίδραση από την φιλοξενούμενη ομάδα όπως ήταν λογικό.

Στο σημείο αυτο αξίζει να σημειωθεί ότι επρόκειτο για ένα άτομο με σπασμένο χέρι, αναφορά η οποία προξένησε την απορία ακόμα και του επικεφαλή αστυνομικού όταν του δηλώθηκε!!

Με την άμεση και ουσιαστική παρέμβαση παραγόντων του σωματείου μας τα πράγματα ηρέμησαν, απομακρύνθηκε το εν λόγω άτομο, παρόλα αυτά όμως επιχειρήθηκε να διαστρεβλωθεί το περιστατικό, προκειμένου η ομάδα μας να τιμωρηθεί βαριά με πιθανό ενδεχόμενο την αλλαγή αποτελέσματος και τις σε βάρος μας πειθαρχικές κυρώσεις.

Το όλο συμβάν διήρκησε το πολύ (3) λεπτά αλλά δυστυχώς προβλήθηκε διαφορετικά για ευνόητους λόγους.

"Τρομερα επεισόδια" χωρίς τραυματισμούς, χωρίς φθορές στον αθλητικό χώρο, προφορικά δηλωμένα στην αστυνομική αρχή και χωρίς την βούληση της φιλοξενουμενης διοίκησης να τα καταθέσει εγγράφως.

Όλα αυτά από ένα νεαρό με μπαταρισμένο το ένα χέρι!!

"Τρομερά και σοβαρά" επεισόδια για τα οποία ακόμα και ο ίδιος ο πρόεδρος της ομάδας του ΑΟ ΙΛΙΟΥ μας δηλώσε όταν έφευγε ότι δεν έγινε κάτι σοβαρό!!

Είναι απορίας άξιο για όλους όσους παρευβρισκόμασταν στο σημείο, ποια ήταν τελικώς τα "τρομερά επεισόδια" απο πλήθος φιλάθλων μας, από τα οποία "όλως τυχαίως" δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός, ούτε καταγγέλθηκε επίσημα τίποτα περισσότερο, πέρα από μια σκισμένη μπλούζα παίκτη της φιλοξενούμενης ομάδας!!

Ακόμα και όταν το συμβάν είχε λήξει με δική μας παρέμβασή ως οφείλουμε, η οποια περιγράφεται και στο φύλλο αγώνος, η διοίκηση του ΑΟ ΙΛΙΟΥ απαιτούσε εκ νέου επίμονα αστυνομική δύναμη για την δημιουργία εντυπώσεων, δηλώνοντας ότι θέλει συνοδεία για να αποχωρήσει η ομάδα τους, την ίδια ακριβώς στιγμή που δεν υπήρχε κανένας φίλαθλος εντός και εκτός γηπέδου, πλην των παικτών και των παραγόντων των δύο ομάδων!!

Τόσο οι παίκτες όσο και οι διαιτητές αποχώρησαν με πλήρη ασφάλεια από τον αγωνιστικό χώρο και αυτό δεν έγινε λόγω της συνδρομής της αστυνομίας καθώς ενώ αυτή προσήλθε έγκαιρα στο σημείο, δεν διαπίστωσε κανένα επεισόδιο γιατί ακριβώς δεν υπήρξε όπως περιγράφηκε!!

Απόδειξη των πραγματικών περιστατικών αποτελεί το φύλλο αγώνα και η αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων οι οποίες δεν χρειάστηκε καν να επέμβουν, καθώς το περιστατικό είχε λήξει προ άφιξεως τους στο σημείο με άμεση παρέμβαση μας.

Η διοίκηση του ΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ δηλώνει ρητά..

"Τα παιχνίδια κερδίζονται εντός του αγωνιστικού χώρου. Η δημιουργία εντυπώσεων και η μεθόδευση δεν αλλάζει το δίκαιο αποτέλεσμα του αγώνα, πόσο μάλλον σε ένα παιχνίδι όπου η διαιτησία ήταν υποδειγματική και άκρως επαγγελματική".

Η διοίκηση του ΑΟΜ καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας από όπου και όταν αυτή προέρχεται.

Καταδικάζει όμως ρητά και οποιαδήποτε διασπορά εσφαλμένων ειδήσεων, οι οποίες διαβάλουν το σωματείο και την επί 78 ετών λειτουργία του.

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ του ΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ»