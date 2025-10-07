Επίσημα στο Αιγάλεω πρώην «prospect» της Γιουβέντους!

Στο «Σίτι» θα συνεχίσει την καριέρα του ο 22χρονος Γάλλος κεντρικός αμυντικός, Φέλιχ Νζουανγκό, για τον οποίο οι «μπιανκονέρι» δαπάνησαν 3 εκατομμύρια ευρώ πριν πέντε χρόνια, ενώ ήταν διεθνής στις μικρές εθνικές των «τρικολόρ»!

Η ανακοίνωση του Αιγάλεω, το οποίο ολοκληρώνει τις μεταγραφές του με ένα άλλοτε «prospect» που σας είχε προαναγγείλει το SDNA πριν από μία εβδομάδα:

«Η ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Félix Victor Anlong Nzouango Bikien.

Ο 22χρονος Γάλλος κεντρικός αμυντικός (γεννημένος στις 7 Ιανουαρίου 2003), ύψους 1.88 μ., προέρχεται από τη Beerschot του Βελγίου, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με τη Juventus Next Gen και τις ακαδημίες της Juventus.

Στο ξεκίνημα της καριέρας του πέρασε από τις Amiens SC και Creil, ενώ έχει υπάρξει διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας (U16, U17, U19, U20).

Ο Félix είναι ένας ποδοσφαιριστής με εξαιρετικά φυσικά προσόντα, υψηλό ποδοσφαιρικό IQ και εμπειρίες από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Καλωσορίζουμε τον Félix στην οικογένεια του Αιγάλεω και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!»