ΠΑΟΚ: Έσπασε το ρόδι μετά από έξι χρόνια

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να σπάει μία αρνητική παράδοση που είχε στην κανονική διάρκεια όταν υποδεχόταν στην Τούμπα τον Ολυμπιακό, αφού τον κέρδισε για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια.

Στο πρώτο ντέρμπι της φετινής σεζόν ο «Δικέφαλος» έκανε την ανατροπή κόντρα στους «Ερυθρόλευκους», κερδίζοντας τους με 2-1 για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος, βάζοντας παράλληλα τέλος σε ένα αρνητικό σερί πέντε αγώνων χωρίς νίκη.

Πέραν όμως αυτού ο ΠΑΟΚ κατάφερε να σπάσει μία ακόμα αρνητική παράδοση που είχε στους αγώνες της κανονικής διάρκειας στην Τούμπα κόντρα στον Ολυμπιακό, αφού αυτή ήταν η πρώτη νίκη μετά από έξι χρόνια.

Το ημερολόγιο έγραφε 10 Φεβρουαρίου 2019 όταν οι Θεσσαλονικείς υποδέχτηκαν για την 20ή αγωνιστική της Super League τους Πειραιώτες, κερδίζοντας τους θριαμβευτικά με 3-1 (Βιεϊρίνια 3', Μπίσεσβαρ 20', Άκπομ 82' - Ποντένσε 87'), σε μία ιστορική χρονιά που είχε στο τέλος την κατάκτηση του αήττητου πρωταθλήματος και που συνδυάστηκε με το πρώτο νταμπλ.

Μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα ο Ολυμπιακός ήταν πάντα για την κανονική διάρκεια στην Τούμπα αήττητος για έξι παιχνίδια, έχοντας συνολικό απολογισμό τρεις νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες.

Πιο αναλυτικά: