Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής – Όλα τα ματς με μετάδοση

Όλα τα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής στη Super League 2 θα έχουν τηλεοπτική ή διαδικτυακή μετάδοση.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής με τις μεταδόσεις ανακοίνωσε η Super League 2 και σε όλα τα ματς θα υπάρχει εικόνα. Αναλυτικά: Α’ ΟΜΙΛΟΣ Αsteras Aktor B’ – Nίκη Βόλου , Γήπεδο Θ.Κολοκοτρώνης, 11/10/25 14:00 Athletiko.gr

Μακεδονικός – Ποτ Ηρακλής, Γήπεδο Μακεδονικού,11/10/25 14:00 ΑCTION 24

Καμπανιακός – Νέστος Χρυσούπολης, Γήπεδο Καμπανιακού 11/10/25 16:00 sportal.gr

Kαβάλα – Π.Α.Ο.Κ Β’,Δημοτικό Στάδιο Καβάλας ,12/10/25 16:00 sportal.gr

Πας Γιάννινα – Αναγ.Καρδίτσας, Γήπεδο ΕΣΙ “Οι Ζωσιμάδες”, 12/10/25 16:00 sportal.gr Β΄ΟΜΙΛΟΣ Καλαμάτα – Αιγάλεω , Δημοτικό Στάδιο Παραλίας 11/10/25 14:00 sportal.gr

Μαρκό- Ελλάς Σύρου, Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου, 11/10/25 16:00 sportal.gr

Athens Kallithea fc- Ολυμπιακός Β’, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, 12/10/25 14:00 ACTION 24

Πανιώνιος – Ηλιούπολη, Γήπεδο Πανιωνίου, 12/10/25 14:00 sportal.gr

Παναργειακός – Χανιά , ΔΑΚ Άργους 12/10/25, 14:00 sportal.gr

