Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής – Όλα τα ματς με μετάδοση

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής με τις μεταδόσεις ανακοίνωσε η Super League 2 και σε όλα τα ματς θα υπάρχει εικόνα.
Αναλυτικά:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Αsteras Aktor B’ – Nίκη Βόλου , Γήπεδο Θ.Κολοκοτρώνης, 11/10/25 14:00 Athletiko.gr
Μακεδονικός – Ποτ Ηρακλής, Γήπεδο Μακεδονικού,11/10/25 14:00 ΑCTION 24
Καμπανιακός – Νέστος Χρυσούπολης, Γήπεδο Καμπανιακού 11/10/25 16:00 sportal.gr
Kαβάλα – Π.Α.Ο.Κ Β’,Δημοτικό Στάδιο Καβάλας ,12/10/25 16:00 sportal.gr
Πας Γιάννινα – Αναγ.Καρδίτσας, Γήπεδο ΕΣΙ “Οι Ζωσιμάδες”, 12/10/25 16:00 sportal.gr
Β΄ΟΜΙΛΟΣ
Καλαμάτα – Αιγάλεω , Δημοτικό Στάδιο Παραλίας 11/10/25 14:00 sportal.gr
Μαρκό- Ελλάς Σύρου, Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου, 11/10/25 16:00 sportal.gr
Athens Kallithea fc- Ολυμπιακός Β’, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, 12/10/25 14:00 ACTION 24
Πανιώνιος – Ηλιούπολη, Γήπεδο Πανιωνίου, 12/10/25 14:00 sportal.gr
Παναργειακός – Χανιά , ΔΑΚ Άργους 12/10/25, 14:00 sportal.gr