Η Τούμπα «φρούριο» στα μεγάλα ματς του ΠΑΟΚ

Πώς η Τούμπα μεταμορφώθηκε από «πληγή» στο απόλυτο «φρούριο» του ΠΑΟΚ; Η αφετηρία αυτής της αλλαγής βρίσκεται στα περσινά playoffs, τότε που ο Δικέφαλος, πληγωμένος και εν μέσω αμφισβήτησης, βρήκε μέσα από τις στάχτες του, αντίδραση.

Στο τέλος της κανονικής διάρκειας της περσινής Super League, η ήττα-σοκ από την Athens Kallithea στην Αθήνα είχε προκαλέσει τριγμούς. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έμπαινε στα playoffs με το ηθικό στο ναδίρ, χωρίς νίκη στα δέκα προηγούμενα ντέρμπι και με έξι «τελικούς» να την περιμένουν. Το πρώτο, μάλιστα, στην «Αγιά Σοφιά», απέναντι στην ΑΕΚ, φάνταζε βουνό.

Κι όμως, εκεί που όλοι περίμεναν νέα κατάρρευση, ο ΠΑΟΚ αντέδρασε όπως μόνο οι μεγάλες ομάδες ξέρουν. Παρά το 2-0 εις βάρος του, έδειξε σφυγμό. Με μια εντυπωσιακή ανατροπή (2-3), ο Δικέφαλος άλλαξε τη ροή της χρονιάς, αλλάζοντας μαζί και το κλίμα γύρω του.

Ακολούθησε το ματς με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Ο Γεντβάι σκόραρε μόλις στο 3’, βάζοντας νωρίς πίεση στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου. Το φινάλε; Αντίγραφο της Νέας Φιλαδέλφειας. Με γκολ των Μιχαηλίδη και Καμαρά, ο ΠΑΟΚ γύρισε ξανά το παιχνίδι (2-1), φτάνοντας τις τρεις νίκες στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές των playoffs και αλλάζοντας πλήρως την ψυχολογία του.

Την Κυριακή (5/10), ήταν η σειρά του Ολυμπιακού να περάσει από την Τούμπα. Η πίεση ήταν παντού, στον αέρα, στην εξέδρα, στα πρόσωπα. Το γκολ του Τσικίνιο στο 22’ έκανε τη ζωή των ασπρόμαυρων πιο δύσκολη, όμως ο ΠΑΟΚ με ανατροπή (2-1), υποχρέωσε τον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπαρ στην πρώτη ήττα τους με ανατροπή εδώ και 2,5 χρόνια.

Η φετινή σεζόν ξεκίνησε όπως ακριβώς ήθελαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, με τρίποντο σε ντέρμπι μέσα στην Τούμπα. Ένα αποτέλεσμα που πέρσι έψαχναν διακαώς, αφού στην κανονική διάρκεια είχαν γνωρίσει δύο ήττες (2-3 από Ολυμπιακό, 1-2 από ΑΕΚ) και μία ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό (0-0).

Στα playoffs όμως, όλα άλλαξαν. Ο ΠΑΟΚ είχε άλλη εικόνα, άλλη νοοτροπία. Το απόλυτο 3/3 απέναντι στους τρεις «μεγάλους» (Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ) έδειξε ότι η Τούμπα έγινε... σύμμαχος και αποκούμπι. Απέναντι στον Ολυμπιακό, τα γκολ των Κωνσταντέλια και Καμαρά στο πρώτο ημίχρονο απλοποίησαν την κατάσταση. Παρά το αυτογκόλ του Μιχαηλίδη και την αποβολή του Αφρικανού μέσου, ο ΠΑΟΚ πήρε μια πολύτιμη νίκη.

Λίγο μετά το Πάσχα, νίκησε ξανά τον Παναθηναϊκό με ανατροπή (2-1), συνεχίζοντας την πορεία. Και στο φινάλε, το 1-0 επί της ΑΕΚ σφράγισε μια σεζόν γεμάτη ανατροπές, χαρίζοντας στον ΠΑΟΚ την τρίτη θέση...