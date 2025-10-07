Γουότφορντ: Έτοιμη να απολύσει τον 15ο προπονητή της σε 10 χρόνια – Επιστρέφει ο Χάβι Γκράθια!  

Η Γουότφορντ φαίνεται έτοιμη να διευρύνει το ρεκόρ της σε απολύσεις προπονητών, με τον Πάουλο Πετσολάνο να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου. Τουλάχιστον 15 αλλαγές σε μια δεκαετία!

Σύμφωνα με το Sky Sports, ο πρώην τεχνικός της ομάδας Χάβι Γκράθια ετοιμάζεται για επιστροφή στον πάγκο του συλλόγου.



Η Γουότφορντ βρίσκεται στην 11η θέση της Championship, έχοντας 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες, ωστόσο, η διοίκηση του συλλόγου αναμένεται να έχει κρίσιμες συζητήσεις με τον Ουρουγουανό τεχνικό, ο οποίος είχε αναλάβει τις «Σφήκες» τον περασμένο Μάιο.



Ο Γκράθια, που είχε καθοδηγήσει τη Γουότφορντ στην Premier League την περίοδο 2018–2019, είναι ο επικρατέστερος για να επιστρέψει στο Βίκαρετζ Ρόουντ.

Η Γουότφορντ έχει γίνει συνώνυμο στις απολύσεις προπονητών. Από το 2020 μέχρι σήμερα, έχει αλλάξει δέκα τεχνικούς σχεδόν δύο κάθε σεζόν. Από τον Νάιτζελ Πίρσον και τον Βλάνταν Ίβιτς, μέχρι τον Σίσκο Μουνιόθ, Κλάουντιο Ρανιέρι, Ρόι Χόντγκσον, Ρομπ Έντουαρντς, Σλάβεν Μπίλιτς, Κρις Γουάιλντερ, Βαλεριέν Ισμαέλ και τώρα Πάουλο Πετσολάνο.

Η ενδεχόμενη επιστροφή του Χάβι Γκράθια θα αποτελέσει το 15ο διαφορετικό προπονητικό πρόσωπο σε μια δεκαετία γεμάτη αλλαγές και ασυνέπεια.