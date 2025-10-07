Αφήνει πίσω της την οικονομική κρίση η Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα έχει ήδη θέσει στη διάθεση των μελών τις οικονομικές καταστάσεις για τη σεζόν 2024-2025 και τον προϋπολογισμό για τη σεζόν 2025-2026, ενόψει της τακτικής γενικής συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή (19/10), δύο ημέρες πριν από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό για τη League phase του Champions League.

Ο σύλλογος επιβεβαιώνει την οικονομική του ανάκαμψη και αναμένει αύξηση εσόδων κατά 50 εκατομμύρια ευρώ με την επιστροφή του στο Spotify Camp Nou, η οποία αναμένεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα εναντίον της Τζιρόνα, όπως αναφ΄ρει η ισπανική εφημερίδα Marca σε σχετική της ανάλυση.

«Εδραιώνουμε την οικονομική ανάκαμψη και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα όλων των τομέων», αναφέρει η Μπαρτσελόνα, με τα έσοδα να έφτασαν τα 994 εκατομμύρια ευρώ, παρά το γεγονός ότι η ομάδα εξακολουθεί να αγωνίζεται στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Μοντζουίκ.

«Τα καλά αθλητικά αποτελέσματα και η ανταπόκριση των οπαδών έχουν ενισχύσει τα έσοδα του σταδίου κατά περισσότερα από 39 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η προσέλευση ρεκόρ και η εμπορική απόδοση έχουν συμβάλει στην εδραίωση της ανάπτυξης. Η μείωση του χρέους και ο έλεγχος των μισθών τοποθετούν την Μπαρτσελόνα σε μια σταθερή θέση για να αντιμετωπίσει τη νέα σεζόν, με προϋπολογισμό που υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε κανονικά έσοδα και προβλέπει τη διατήρηση θετικών αποτελεσμάτων για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.Τα αποτελέσματα δείχνουν μια σταθερή οικονομική δομή και μειωμένο χρέος στα 469 εκατομμύρια ευρώ, 90 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα από το προηγούμενο έτος», ανέφερε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα. Ζοάν Λαπόρτα.

Για την τρέχουσα σεζόν, η Μπαρτσελόνα έχει προβλέψει έναν προϋπολογισμό εσόδων ύψους 1,075 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενισχυμένο από την σταδιακή επιστροφή στο Spotify Camp Nou. Αυτή η επιστροφή θα αυξήσει τα έσοδα του σταδίου κατά περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ.

«Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο σύλλογος έχει καταγράψει θετικά τακτικά αποτελέσματα και συνολική βελτίωση σε όλους τους τομείς εσόδων. Οι χορηγίες και το merchandising έχουν επιτύχει ρεκόρ, εδραιώνοντας τη διεθνή παρουσία του συλλόγου, όπως αποδεικνύεται από την ανάπτυξη του συλλόγου στο YouTube, ο οποίος είναι πλέον ο αθλητικός οργανισμός με τους περισσότερους συνδρομητές στον κόσμο, με περισσότερους από 25 εκατομμύρια συνδρομητές», εξηγεί η Barcelona.