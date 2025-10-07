Η παρέα του AEK KIDS CLUB μεγαλώνει!

Άρχισαν οι εγγραφές στο AEK KIDS CLUB για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Αναλυτικά:

Οι εγγραφές στο AEK KIDS CLUB για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 έχουν αρχίσει και ήδη εκατοντάδες μικροί φίλοι της ΑΕΚ έχουν πάρει θέση στη μεγάλη κιτρινόμαυρη παρέα, απολαμβάνοντας τα μοναδικά προνόμια που προσφέρει! H παρέα αυτή όλο και μεγαλώνει και θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο με τα νέα μέλη που περιμένει.



Αν αγαπάς την ΑΕΚ και είσαι αγόρι ή κορίτσι μέχρι 14 ετών, έλα κι εσύ στο AEK KIDS CLUB για να ζήσεις μαζί μας αξέχαστες στιγμές.



Κάνε εγγραφή στο ΑΕΚ KIDS CLUB πατώντας ΕΔΩ.