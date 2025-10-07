Ναυάγησε η πώληση της Ηλιούπολης

Δεν ολοκληρώθηκε τελικά η εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΠΑΕ Ηλιούπολη.

Δεν προχωρά τελικά η συμφωνία με την εταιρεία Aitherium Green Solutions για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Ηλιούπολης. Πλέον αναμένονται εξελίξεις στα διοικητικά του συλλόγου, ενώ ήδη αποχώρησε ο εκτελεστικός διευθυντής Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Αντώνης Τσιλήρας.

«Μετά τη μη επίτευξη συμφωνίας για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου της ΠΑΕ Ηλιούπολη, από την εταιρία Aitherium Green Solutions, λόγω υπαναχώρησης των μετόχων της ΠΑΕ, ανακοινώνω την αποχώρησή μου από τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή της ομάδας κι εύχομαι καλή συνέχεια με επιτυχίες», σημειώνεται στην ανακοίνωση για την αποχώρηση του εκτελεστικού διευθυντή.

«Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ηλιούπολη, Αντώνης Τσιλήρας, δηλώνει την παραίτηση του από τη θέση του προέδρου και μέλους του ΔΣ, για προσωπικούς λόγους», αναφέρει η ανακοίνωση για τον μέχρι πρότινος πρόεδρο.