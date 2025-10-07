Παναιτωλικός: Επέστρεψε ο Αναστασίου στον πάγκο

Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την επιστροφή του Γιάννη Αναστασίου στο τιμόνι της ομάδας μετά από 2 χρόνια.

Στον πάγκο του Παναιτωλικού επιστρέφει μετά από δύο χρόνια ο Γιάννης Αναστασίου, κατά τα οποία εργάστηκε στην Ομόνοια, τόσο ως στρατηγικός σύμβουλος, όσο και ο προπονητής.

Αναλυτικά:

Ο Γιάννης Αναστασίου αναλαμβάνει από σήμερα την τεχνική ηγεσία του Παναιτωλικού. Επανέρχεται στη θέση που κατείχε τη διετία 2021 – 2023 και εργάστηκε με επιτυχία, ξεπερνώντας τις 70 παρουσίες σε επίσημους αγώνες στον πάγκο της ομάδας μας.

Γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1973 και ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε: ΠΑΣ Πρέβεζα (1990-1991), Εθνικό (1991-1996), ΟΦΗ (1996-1999), Άντερλεχτ (1999-2001), Ρόντα (2001-2004), Άγιαξ (2004-2006), Σπάρτα Ρότερνταμ (2006-2007), Όμνιγουορλντ Άλμερε (2007-2008).

Ακολούθησε η καριέρα του ως προπονητής: Νέοι Άγιαξ (2011-2012), Παναθηναϊκό (2013-Νοε. 2015), Ρόντα (2016-2017), Κορτράικ (2017), Ομόνοια Λευκωσίας (2018-2019), Ατρόμητο (2019-Νοε. 2019), Παναιτωλικό (2021-2023), Κηφισιά (2023-Δεκ. 2023), Ομόνοια Λευκωσίας (Στρατηγικός Σύμβουλος/Προπονητής Φεβ. 2024-Ιουν. 2025).

Ως ποδοσφαιριστής κατέκτησε τρεις τίτλους: Πρωτάθλημα Βελγίου με την Άντερλεχτ (2000), πρωτάθλημα Ολλανδίας με τον Άγιαξ (2004) και κύπελλο Ολλανδίας με τον Άγιαξ (2006).

Ως προπονητής κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό (2014).

Τον καλωσορίζουμε ξανά στην ομάδα μας!