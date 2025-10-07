Ο Elite Έσκας σφυρίζει στο Σκωτία-Ελλάδα

Γνώριμη σφυρίχτρα στον κρίσιμο αγώνα της Εθνικής ομάδας με τη Σκωτία στη Γλασκώβη (9/10, 21:45).

Από το... πάνω ράφι ο διαιτητής που στέλνει η UEFA στο "Χάμπτεν Παρκ" για το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Σκωτία, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο 37χρονος Νορβηγός Έσπεν Έσκας ανήκει στην Elite κατηγορία κι έχει διευθύνει στο παρελθόν παιχνίδια τόσο των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, όσο και στη Σούπερ Λιγκ (Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 1-0 και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 2-0).

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Γιαν Έρικ Ένγκαν, Ίσαακ Ελίας Μπασέβκιν, 4ος ο Μοχαμάντ Ουσμάν Ασλάμ και στο VAR ο Ολλανδός Πολ Φαν Μπέκελ με τον Νορβηγό Κρίστοφερ Χάγκενες.