Στο πάνθεον του γερμανικού ποδοσφαίρου ο Ότο Ρεχάγκελ: Μπήκε στο θρυλικό Hall of Fame

Η ύψιστη τιμή του γερμανικού ποδοσφαίρου έγινε στον Ότο Ρεχάγκελ, καθώς μπήκε στο θρυλικό Hall of Fame.

Ο Ότο Ρεχάγκελ μπήκε στο πάνθεον του γερμανικού ποδοσφαίρου, έχοντας γράψει ιστορία τόσο στην Bundesliga, όσο και στην Εθνική Ελλάδας. Ο δικός μας Ότο τιμήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (6/10) με την ύψιστη τιμή του γερμανικού ποδοσφαίρου: την είσοδό του στο Hall of Fame. Μαζί με αυτόν, προστέθηκαν και τα ονόματα των Γιουπ Χάινκες και Σβάινσταϊγκερ.

Η αναγνώριση αυτή έρχεται ως επισφράγισμα μιας σπουδαίας καριέρας, κατά τη διάρκεια της οποίας οδήγησε την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης το 2004, χαρίζοντας στιγμές ανείπωτης χαράς σε έναν ολόκληρο λαό. Στη Γερμανία, η προπονητική του πορεία περιλαμβάνει σταθμούς όπως η Βέρντερ Βρέμης, η Ντόρτμουντ, η Μπίλεφελντ, η Φορτούνα Ντίσελντορφ, η Μπάγερν Μονάχου και η Καϊζερσλάουτερν, με περισσότερους από 1.000 αγώνες στον πάγκο.

Κατέκτησε τρεις φορές την Bundesliga, η μια ήταν με τη νεοφώτιστη Καϊζερσλάουτερν, και τρεις φορές το Κύπελλο Γερμανίας, κερδίζοντας επάξια τη θέση του δίπλα σε θρύλους όπως οι Γιουπ Χάινκες, Γκουίντο Μπούχβαλντ, Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ και Χορστ Χρούμπες, οι οποίου εντάχθηκαν επίσης στο Hall Of Fame.

Ο Ρούντι Φέλερ, που ήταν στην εκδήλωση, δήλωσε πως «… ήταν κρίμα που ο Ότο δεν ήταν στον πάγκο της Γερμανίας το 2004».

Στην χθεσινή τελετή, αποδόθηκε φόρος τιμής και στον αείμνηστο τερματοφύλακα Μπερτ Τράουτμαν.