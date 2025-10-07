Μαλεζάς: Η αναγνώριση στην Athens Kallithea, το ταξίδι στη Μαγιόρκα, το ενδιαφέρον από Πολωνία και η ΑΕΛ!

Το SDNA γράφει για τη νέα πρόκληση στην προπονητική καριέρα του Στέλιου Μαλεζά μέσα στο 2025. Από το παραλίγο θαύμα με την Athens Kallithea, το επιμορφωτικό ταξίδι στη Μαγιόρκα, το ενδιαφέρον από πολωνικές ομάδες και το νέο προπονητικό κεφάλαιο στην ΑΕΛ!

Ο Στέλιος Μαλεζάς επιστρέφει στη Super League μόλις τέσσερις μήνες μετά την αποχώρησή του από την Athens Kallithea, έτοιμος για μια ακόμη απαιτητική αποστολή, αφού κατάφερε να κερδίσει στο... φώτο-φίνις τον Σάββα Παντελίδη αναλαμβάνοντας και επισήμως την τεχνική ηγεσία της ΑΕΛ.



Ο 40χρονος τεχνικός, ο οποίος φημίζεται για τη μεθοδικότητα και την ηρεμία του, αφήνει πίσω του ένα έργο που μπορεί να μην κατέληξε στην παραμονή της Athens Kallithea στην περυσινή σεζόν, αλλά άφησε ξεκάθαρα δείγματα συγκεκριμένη προπονητικής κατεύθυνσης και εξέλιξης.



Ο Μαλεζάς ανέλαβε την Athens Kallithea στη 19η αγωνιστική του περυσινού πρωταθλήματος, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, καθώς η ομάδα δεν είχε πετύχει καμία νίκη μέχρι τότε.

Στο ντεμπούτο του, ωστόσο, η Καλλιθέα νίκησε τη Λαμία με 2-1, στέλνοντας μήνυμα αλλαγής. Υπό την καθοδήγησή του, ο αθηναϊκός σύλλογος κατέγραψε 8 νίκες, 3 ισοπαλίες και 9 ήττες, παρουσιάζοντας σαφή βελτίωση σε επίπεδο τακτικής και ψυχολογίας έχοντας την τρίτη καλύτερη επίδοση στο πρωτάθλημα από τον Ιανουάριο και έπειτα...

Η δουλειά του δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο Μαλεζάς βρέθηκε στη λίστα υποψηφίων προπονητών του Παναιτωλικού και του Αστέρα Τρίπολης, ενώ στο εξωτερικό βρέθηκε στα ραντάρ τόσο της Πόγκον Στσέτσιν, πριν εκείνη καταλήξει στον Τόμας Τόμασμπεργκ, αλλά και της Βίσλα Κρακοβίας, με την οποία υπήρξαν επαφές και συζητήσεις με τον πρόεδρο του συλλόγου, Γιάροσλαβ Κρολέφσκι.

Πάντα ανήσυχο πνεύμα, ο Στέλιος Μαλεζάς αξιοποίησε το διάστημα μακριά από τους πάγκους για να εξελίξει περαιτέρω τις γνώσεις του. Τον περασμένο Αύγουστο ταξίδεψε στην Ισπανία, πραγματοποιώντας επιμορφωτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Μαγιόρκα, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ανθρώπους του συλλόγου της La Liga και να παρακολουθήσει από κοντά τον τρόπο λειτουργίας και προπόνησης μιας ομάδας υψηλού επιπέδου.

Το ταξίδι αυτό εντάχθηκε στη συνεχή του προσπάθεια να εμπλουτίζει τις γνώσεις του παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο νέα του προπονητικό στοίχημα στην ΑΕΛ, ο άλλοτε άσος του ΠΑΟΚ θα συνεργαστεί ξανά με τον Γιώργο Ανδρεάδη, Γενικό Διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος, με τον οποίο είχε συνυπάρξει και στην Athens Kallithea.



Ο 40χρονος τεχνικός επιστρέφει ακόμη πιο ώριμος και έτοιμο προεκειμένου να αποδείξει ότι διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να αφήσει το στίγμα του στη Super League.