ΚΕΔ: Πρότεινε τον Πολυχρόνη για διεθνή διαιτητή

Ο Φώτης Πολυχρόνης προτάθηκε από την ΚΕΔ για να καλύψει τη κενή έβδομη θέση στον πίνακα των διεθνών διαιτητών.

Οι προτάσεις της ΚΕΔ τέθηκαν υπόψη του προέδρου και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ.

Υποψήφιοι για τη θέση ήταν και οι Ζαμπαλάς, Κατοίκος και Τσιμεντερίδης που μαζί με τον Πολυχρόνη, πέρασαν με επιτυχία από τεστ φυσικής κατάστασης προ ημερών.

Όμως τη θέση πήρε ο ρέφερι από την Πιερία, αφού κρίθηκε ότι πληροί σε μεγαλύτερο βαθμό τα κριτήρια της ΚΕΔ.

Πρόκριμα αποτέλεσε η συμμετοχή του στο πρόγραμμα "core" της UEFA .

Οι πρότασεις της ΚΕΔ τέθηκαν υπόψη του προέδρου και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ.