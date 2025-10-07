ΑΕΚ: Αμφίβολος για τις πρώτες κρίσιμες μάχες της επανέναρξης ο Μουκουντί – Τα δεδομένα της επιστροφής Ζίνι

Ο Μουκουντί δεν θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή, αλλά ούτε οι Ζίνι, Περέιρα στην ΑΕΚ.

Χωρίς τον Αρόλντ Μουκουντί θα αγωνιστεί πιθανότατα η ΑΕΚ κόντρα στον ΠΑΟΚ, αμέσως μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ο Καμερουνέζος στόπερ υπέστη ένα τράβηγμα στο ματς με την Κηφισιά και θέλει προσοχή. Η πορεία της θεραπείας του θα δείξει την επόμενη εβδομάδα πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στη δράση.

Εκτός από τον Μουκουντί, στο ιατρικό δελτίο της Ένωσης παραμένουν τα ονόματα των Ζίνι και Ρομπέρτο Περέιρα. Ο Ανγκολέζος φορ δεν θα είναι σε θέση να επιστρέψει μετά τη διακοπή, καθώς ο μυικός τραυματισμός που τον ταλαιπωρεί ΄ταν πολύ βαρύς. Γι’ αυτό το πιο πιθανό είναι να επιστρέψει στη δράση στο δεύτερο μισό του Νοεμβρίου.

Οσο για τον Περέιρα, ο τραυματισμός ήταν αντίστοιχα σοβαρός και όλα δείχνουν πως θα επιστρέψει προς το τέλος του Οκτωβρίου και πάλι στη διάθεση του Νίκολιτς.

