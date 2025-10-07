ΑΕΚ: Νέα σενάρια για Τσίβας και Πινέδα

Νέα δημοσιεύματα στο Μεξικό κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Τσίβας για τον Ορμπελίν Πινέδα.

Η χειμερινή μεταγραφική περίοδος πλησιάζει και δεν θα μπορούσε να λείπουν στο Μεξικό τα σενάρια για το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα. Η Τσίβας φέρεται να εξετάζει εκ νέου την περίπτωση του Μεξικανού μέσου, ενόψει Ιανουαρίου.

Μάλιστα, δημοσιεύματα αναφέρουν πως μοιάζει πιο εφικτή η επιστροφή του 29χρονου στη Γουαδαλαχάρα, μιας και η ρήτρα αποδέσμευσής του είναι πιο χαμηλή, από τις απαιτήσεις που προέβαλε η ΑΕΚ σε προηγούμενες περιόδους.

Στην Τσίβας εκτιμούν πως ο Πινέδα είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στο Μεξικό και στην ομάδα με την οποία κατέκτησε τίτλους. Και μια φωτογραφία που ανέβασε ο παίκτης με τον γιο του να φορά τη φανέλα της Τσίβας, τροφοδότησε εκ νέου τη φημολογία.