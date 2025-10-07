Ανδρέας Τετέι: Το... τανκ των βορείων προαστίων που ονειρεύεται την Εθνική Ελλάδας!

Ένα θωρηκτό που όμοιό του χρόνια είχαμε να δούμε. Η ζωή για τον Ανδρέα Τετέι δεν ήταν ποτέ εύκολη, αλλά πλέον, στα 24 του, κάνει πάταγο στο φετινό πρωτάθλημα με την Κηφισιά και δείχνει πως ταβάνι του είναι ο ουρανός!

Εννιά παιχνίδια (πρωτάθλημα-κύπελλο), έξι γκολ δύο ασίστ.

Σκόραρε με την ΑΕΚ. Έχοντας κάνει τον Άρολντ Μουκουντί να βλέπει... εφιάλτες σε όλο το παιχνίδι.

Σκόραρε με τον Παναθηναϊκό (είχε και ασίστ). Έχοντας φτιάξει και τα τρία τέρματα της ομάδας του, θυμίζοντας κάτι μεταξύ... Λουκάκου και Εμπαπέ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Τσιριβέγια έχει σίγουρα να θυμάται ακόμα.

Σκόραρε με τον ΟΦΗ (είχε και ασίστ), συμμετέχοντας επίσης και στα τρία γκολ της Κηφισιάς.

Α… Βρήκε δίχτυα και στα δύο από τα τρία ματς Κυπέλλου που αγωνίστηκε φέτος, όντας εκείνος που την έσωσε από άδοξο αποκλεισμό στον προκριματικό γύρο κόντρα στην Καρδίτσα.

Αυτοί, ωστόσο, είναι ορισμένοι αριθμοί, ενδεικτικοί σαφώς, των πεπραγμένων του Ανδρέα Τετέι στον πρώτο 1,5 μήνα της φετινής σεζόν. Που ενδεχομένως να μην μπορούν να αποτυπώσουν με ακρίβεια τα πεπραγμένα του σε όσα παιχνίδια αγωνίστηκε.

Η βελτίωσή του θεαματική. Τα σωματικά προσόντα άλλωστε πάντοτε τα είχε, πλέον όμως δεν μιλάμε για εκείνο το κάπως… άγαρμπο, ψιλό φορ (ύψους 1,88 μ.) που μας είχε συστηθεί αρχικά με την Κηφισιά. Αλλά για έναν επιθετικό που δείχνει πραγματικό τανκς και ικανό να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της επίθεσης. Θυμηθείτε μόνο τις κινήσεις του στα παιχνίδια με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, αλλά και ΟΦΗ. Ξεκινούσε από τις πτέρυγες κι αφού έπαιρνε παραμάζωμα τον προσωπικό του αντίπαλο έφτανε φάτσα με το τέρμα.

Σιέρα Λεόνε, Γκάνα και… Ελλάδα

Η ιστορία του, είναι, πια, λίγο πολύ γνωστή. Η μητέρα του από τη Σιέρα Λεόν. Ο πατέρας του από την Γκάνα. Ο ίδιος όμως γεννημένος στην Ελλάδα. Ναι, έπρεπε -κι αυτός- να περάσει από ένν κυκεώνα δυσκολιών για να πάρει την πολυπόθητη ελληνική ιθαγένεια. Έφτασε στα 22 του χρόνια για να το πετύχει. Ας είναι…

Μεγαλωμένος στην Κυψέλη. Εκεί ζει ακόμα με τη μητέρα του και τις δύο αδερφές του, που έχουν διαφορά 13 ετών. Έμεινε ορφανός από πατέρα σε ηλικία μόλις οκτώ μηνών, όταν ένα φορτίο έπεσε στο κεφάλι του ενώ δούλευε στα καράβια. Η μητέρα του πρόσεχε αρχικά ηλικιωμένους ανθρώπους στην Κηφισιά και στη συνέχεια άνοιξε το δικό της μαγαζί στην Πλατεία Αμερικής, το οποίο λειτουργεί έως και σήμερα.

Όπως έχει εξομολογηθεί ο ίδιος, δεν αντιμετώπισε ρατσισμό στην Ελλάδα, τουλάχιστον ως παιδί, ούτε δέχτηκε μπούλινγκ. Υπήρχε βέβαια το γνωστό άθλιο περιστατικό στον αγώνα με τον Βόλο... Αγαπημένος του παίκτης στην Ελλάδα, έχει εξομολογηθεί πως ήταν ο Τζιμπρίλ Σισέ. Φυσικά δεν έχει κρύψει κι ότι αποτελεί όνειρό του να αγωνιστεί με τα γαλανόλευκα. Όπως έχει πει εξάλλου, βλέπει την Ελλάδα ως σπίτι του. Είναι φυσιολογικό. Εδώ έχει μεγαλώσει εξάλλου…

Πριν λίγες ώρες είδε το... alter ego του στην Κηφισιά, τον Παύλο Παντελίδη να λαμβάνει το προσκλητήριο-έκπληξη από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δεδομένα κι ο ίδιος βρίσκεται κάπου, στη λίστα... αναμονής. Άτυχος, βλέπετε, που οι παίκτες που έχει να ανταγωνιστεί ανήκουν στο πολύ υψηλό επίπεδο και αγωνίζονται σε ομάδες επιπέδου Μπενφίκα και Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η περιπέτεια του Αγρινίου και το "σπασμένο" deal που άλλαξε τον ρου

Κι όμως, τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί πολύ διαφορετικά για τον Τετέι τους τελευταίους μήνες. Να θυμίσουμε εξάλλου πως το β' εξάμηνο της περσινής σεζόν παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στον Παναιτωλικό.

Αποτελούσε κοινό μυστικό βέβαια πως αυτός ο δανεισμός έγινε στο πλαίσιο της πιθανής αλλαγής ιδιοκτησίας στους Αγρινιώτες, αφού ήταν γνωστή η επιθυμία του Φώτη Κωστούλα να αποχωρήσει και υπήρχαν προχωρημένες συζητήσεις με τον νυν ιδιοκτήτη της Κηφισιάς, Παναγιώτη Πρίτσα. Θα ήταν κάπου και παράλογο, εξάλλου, να αφήσει η ομάδα τον πρώτο σκόρερ της (8 γκολ σε 15 ματς) να φύγει μεσούσης της σεζόν, ενώ πάλευε για την επιστροφή της στα «σαλόνια».

Για διάφορους λόγους αυτό τελικά δεν προχώρησε. Ο Τετέι, που έκανε και στα "καναρίνια" αισθητή την παρουσία του, επέστρεψε το καλοκαίρι στην Κηφισιά και υπό τις οδηγίες του Σεμπάστιαν Λέτο έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα επάνω του και στέλνει... μήνυμα στους «μεγάλους». Φυσικά και στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς...

