Ο Αλμέιδα πόρωσε τους παίκτες του ενόψει Μπαρτσελόνα: «Όταν παίζεις με καρδιά και αρχ@@@α δεν υπάρχει αντίπαλος»

Ο Ματίας Αλμέιδα φρόντισε να πορώσει τους παίκτες της Σεβίλλης πριν τη μάχη με την Μπαρτσελόνα που κατέληξε σε θρίαμβο με 4-1.

Με μία τρομερή ομιλία πριν από την έναρξη του αγώνα, ο Ματίας Αλμέιδα πόρωσε με τον δικό του τρόπο τους παίκτες του, στη μεγάλη νίκη της Σεβίλλης επί της Μπαρτσελόνα με 4-1.

«Είμαστε οι εκλεκτοί για να είμαστε εδώ σε αυτή τη στιγμή. Θέλω να απολαύσετε το παιχνίδι, αλλά να έχετε και πίστη. Δεν τους έχουμε κερδίσει εδώ και 10 χρόνια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο από αυτό. Μπορούμε να το σπάσουμε αυτό το σερί. Να το σπάσουμε και να φτιάξουμε το δρόμο μας.

Δεν είναι τελικός, δεν είναι καθοριστικός αγώνας, είναι όμως περηφάνια. Όταν παίζεις με αυτό (σ.σ. χτυπά το στήθος του στο μέρος της καρδιάς) και όταν παίζεις με αυτά (σ.σ. πιάνει τα γεννητικά του όργανα), δεν υπάρχουν αντίπαλοι. Πάμε να τους νικήσουμε!», ήταν τα λόγια του Αλμέιδα.



