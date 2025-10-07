Μεντιλίμπαρ: «Χάσαμε ένα δικό μας παιχνίδι - Έχουμε να μάθουμε πολλά»

Διδακτική χαρακτήρισε την ήττα του Ολυμπιακού στην Τούμπα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η ήττα του Ολυμπιακού στην Τούμπα δεν άρεσε καθόλου στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος θεωρούσε ότι η ομάδα του είχε στα χέρια της τη νίκη και την έδωσε στον ΠΑΟΚ. Και αυτά είπε στους παίκτες του μετά τη λήξη του αγώνα.

«Χάσαμε ένα δικό μας παιχνίδι σήμερα. Από δικά μας λάθη δώσαμε στον αντίπαλο τρεις βαθμούς που έπρεπε να πάρουμε εμείς. Ήμασταν πραγματικά κακοί στο δεύτερο ημίχρονο. Αντί να τελειώσουμε το ματς, δώσαμε δώρο το γκολ της ισοφάρισης και μετά χάσαμε το μυαλό μας. Έχουμε να μάθουμε πολλά από αυτό το παιχνίδι», ανέφερε ο Βάσκος τεχνικός.

Ωστόσο, στο ημίχρονο του αγώνα, η ομιλία του προς τους «ερυθρόλευκους» ήταν σε εντελώς διαφορετικό τόνο. «Δεν αλλάζουμε τίποτα. Συνεχίζουμε όπως είμαστε και στο δεύτερο ημίχρονο. Πιέζουμε καλά, να έχουμε καλύτερη τελική προσπάθεια, για να πάρουμε το ματς», είπε.

Μόνο στον Ποντένσε έδωσε οδηγίες ο Μεντιλίμπαρ, λέγοντας: «Θέλω να είσαι πιο ψηλά όταν έχουν την μπάλα, για να πιέσεις τον στόπερ από πιο κοντά όταν γίνει αλλαγή». Ενώ έκανε παρατηρήσεις μόνο στον Ζουλιάν Μπιανκόν, στον οποίο ανέφερε «…πρόσεχε, έχεις κίτρινη κάρτα. Και πρόσεχε τις πάσες σου. Παίζε απλά, δεν πρέπει να κινδυνεύουμε από τα δικά μας λάθη».