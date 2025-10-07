Ο Τύπος σχολιάσει την κατάσταση σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ενώ τονίζει πως ο Γιόβιτς είναι παίκτης-ηγέτης.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - LIVE SPORT

Όταν κερδίζει μία ομάδα όλα είναι ρόδινα. Όταν όμως γκελάρει, τότε βγαίνουν στην επιφάνεια... τα πάντα. Και από τη στιγμή που ένας επαγγελματίας με την τεράστια εμπειρία του Λουτσέσκου στο ελληνικό ποδόσφαιρο δηλώνει ότι δεν έχει αισθανθεί ποτέ ξανά τόση πίεση, καθένας αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα στον ΠΑΟΚ εξακολουθούν να είναι πολύ ρευστά. Από την άλλη πλευρά όμως, όσα συνέβησαν στην Τούμπα αποτελούν ένα σοβαρό καμπανάκι για τον Ολυμπιακό. Και δεν αναφέρομαι στην ήττα, η οποία πάντα είναι μέσα σε κάθε ματς, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ντέρμπι.

Ο Ολυμπιακός έδειξε να αντιμετωπίζει το εν λόγω ματς με υπεροψία. Ο Μεντιλίμπαρ χρησιμοποίησε 10 από τους 11 της βασικής ομάδας στο "Έμιρεϊτς" -θα είχε βάλει και τον ενδέκατο, τον Ρέτσο, αν δεν ήταν τραυματίας- λες και έχουν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και μπορούν μέσα σε ελάχιστες ημέρες να βγάλουν τόσο δυνατά ματς με συνεχόμενη ένταση... Ναι, δεν διαφωνώ ότι ο ολυμπιακός, παρά την ήττα του, παραμένει η πιο πλήρης σε ποιότητα ομάδα του πρωταθλήματος Όμως με υπεροψία κανείς δεν δικαιώθηκε. Πόσο μάλλον όταν αυτή δεν δικαιολογείται με τίποτα σε ντέρμπι όπως αυτό της Τούμπας, που έφερε απότομη προσγείωση για τους πρωταθλητές και τους έριξε στην 3η θέση.

ΝΙΚΟΣ ΤΖΟΥΑΝΗΣ - SPORTDAY

Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται προπονητική προσωπικότητα, όχι πειράματα. Μία ομάδα τέτοιου μεγέθους δεν μπορεί να πορεύεται με προσωρινές λύσεις και δοκιμές τύπου Κόντη. Ο άνθρωπος προσπαθεί με όλες τις δυνάμεις του, κανείς δεν το αμφισβητεί, αλλά το βιογραφικό του δεν δικαιολογεί την παραμονή του σε έναν πάγκο τόσο απαιτητικό. Δεν μιλάμε για κάποιον νέο προπονητή που τώρα ξεκινά. Ο Κόντης είναι πλέον στα 50, έχει δείξει ποιος είναι και μέχρι που μπορεί να φτάσει. Και αν ο λόγος της παρουσίας του στο τριφύλλι" είναι η θητεία του δίπλα στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και η έμμεση παραδοχή του λάθος που έκανε η διοίκηση Αλαφούζου, τότε το... κακό είναι διπλό.

Η επιλογή προπονητή δεν είναι θέμα συμπάθειες, "ρεύματος" ή επιθυμίας των παικτών. Είναι στρατηγική απόφαση που καθορίζει το μέλλον μίας ομάδας. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται έναν άνθρωπο με κύρος, εμπειρία και όραμα. Κάποιον που θα εμπνεύσει σεβασμό στα αποδυτήρια, θα φέρει νέες ιδέες και θα χαράξει ξεκάθαρο πλάνο ανάπτυξης.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ

Για τον Ολυμπιακό η διαχείριση μιας δεύτερης στη σειρά ήττας (μετά την Άρσεναλ και από τον ΠΑΟΚ) είναι κάτι που αναμένεται να αντιμετωπιστεί με σωστή αντίδραση από τους ποδοσφαιριστές και με καλύτερη διαχείριση από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και δικαίως έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη, ο προπονητής και οι παίκτες, με όσα έχουν καταφέρει. Ειδικά εάν θυμηθεί κανείς το ξεκίνημα του Βάσκου στον πάγκο του Ολυμπιακού, θα επαναφέρει στη μνήμη του και την αντίδραση/διαχείριση που είχε η ομάδα μετά από δύο εντός έδρας βαριές ήττες μέσα σε λίγες μέρες. Από τον Παναθηναϊκό και από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η συνέχεια είναι γνωστή. Κι όταν έχεις ξεπεράσει τέτοια αποτελέσματα, μπορείς να εγγυηθείς πως θα το επαναλάβεις.

Ποια μπορεί να είναι η αντίδραση του Ολυμπιακού μετά την επιστροφή των διεθνών του και την επανέναρξη των δια- συλλογικών διοργανώσεων; Μα, φυσικά, μια νίκη οπωσδήποτε απέναντι στη Λάρισα και μια εμφάνιση στη Βαρκελώνη αντίστοιχη εκείνης του Λονδίνου. Και μετά επίθεση για νίκες σε κάθε παιχνίδι, με διάρκεια απόδοσης και όχι πια με ξεσπάσματα ανωτερότητας, αλλά και λάθη που κοστίζουν ακριβά. Σε άμυνα και επίθεση. Από προπονητή και παίκτες. Μια που λέμε για την άμυνα. Όλοι έχουν στραφεί σε βάρος των μπακ για το καθοριστικό γλίστρημα του Φρανσίσκο Ορτέγκα στη φάση του γκολ από τον Τάισον, όπως και στο πέναλτι που έκανε ο Κοστίνια στον Γιάννη Κωνσταντέλια. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για κάποιους παίκτες της πειραϊκής ομάδας (ο Παναγιώτης Ρέτσος, για παράδειγμα, έχει μάθει πώς να το αποφεύγει). Όταν κάνουν ένα σοβαρό λάθος στο ματς, παρασύρονται πνευματικά. Και συνεχίζουν να υποπίπτουν σε άλλα. Δίχως αυτό να αιτιολογείται από την ποιότητά ή την προσπάθειά τους.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Αυτό το παλικαράκι ο Γιόβιτς, έχει ακούσει τις τελευταίες εβδομάδες ασύλληπτα πράγματα. Για το εάν είναι φορ, για το εάν βάζει γκολ, για το εάν ήρθε στην ΑΕΚ για να κοροϊδέψει και ό,τι άλλο μπορεί να βάλει ο ανθρώπινος νους. Βεβαίως, επειδή ο Σέρβος είναι μπαρουτοκαπνισμένος, σ’ αυτά δεν έδινε καμία σημασία. Τη δουλειά του στο γήπεδο ήθελε να κάνει. Για παράδειγμα στο ματς με την Τσέλιε την προηγούμενη Πέμπτη, ο Γιόβιτς ήταν ο μοναδικός που δεν ήπιε θάλασσα και κράτησε το κεφάλι του πάνω από το νερό. Ναι, προφανώς του έλειψε το γκολ. Και στη Σλοβενία και γενικώς. Ο ίδιος πρώτος το κουβαλούσε αυτό το βάρος, αλλά όταν έχεις φορέσει τις φανέλες της Ρεάλ και της Μίλαν, ακόμα κι αυτό ξέρεις πώς να το διαχειριστείς. Όχι στη θεωρία. Στην πράξη.

Ο Γιόβιτς της ΑΕΚ την κουβάλησε στην πλάτη του στο ματς με την Κηφισιά. Έβαλε ένα γκολ σε φάση που έχει δημιουργήσει ο ίδιος με τακουνάκι στον Κουτέσα, που λίγοι ποδοσφαιριστές μπορούν να κάνουν. Κέρδισε ένα πέναλτι ξεκινώντας την κούρσα του πίσω από τη σέντρα και χωρίς κανείς να μπορεί να τον σταματήσει. Έκανε ένα τάκλιν θανάτου μετά στις καθυστερήσεις, για να σταματήσει επίθεση της Κηφισιάς. Νομίζω πως ο Νίκολιτς στο ημίχρονο είπε στον Γιόβιτς κάτι τύπου, μπες μέσα και γύρισε το ματς. Γιατί ο Σέρβος τεχνικός ήξερε πολύ καλά, πως ο συμπατριώτης του μπορεί να το κάνει. Ξέρει να το κάνει. Έχει τα κότσια για να το κάνει. Δεν είναι απλώς ποιοτικό φορ ο Γιόβιτς. Είναι ποδοσφαιριστής ηγέτης. Που μπορεί να πάρει την ομάδα στην πλάτη του στα δύσκολα, Και να την κουβαλήσει μέχρι τη νίκη.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΑ ΝΕΑ

H συμμετοχή στο Τσάμπιονς Λιγκ είναι ο πραγ­ματικός σκόπελος του Ολυμπι­ακού στο φετινό πρωτάθλημα. Στα ματς του Τσάμπιονς Λιγκ δεν χωράει rotation: παίζουν οι κα­λύτεροι (καταθέτοντας όλη τους την ένταση) γιατί αυτό απαιτούν οι δύσκολες περιστάσεις. Αλλά είναι δύσκολο να αντέξει μια ομάδα αν βασίζεται σε 13-14 παίκτες. Αν οι αναπληρωματικοί (και μάλιστα οι νεοφερμένοι) δεν υπολογίζονται όσο το πρόγραμμα επιβάλλει, ο Ολυμπιακός θα έχει πρόβλημα στην Ελλάδα. Αυτό που έκανε ο Μεντιλίμπαρ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟ ήταν πιο λογικό από αυτό που αποφάσισε στην Τούμπα.

Στο ματς με τον ΠΑΟ ξεκίνησαν οι Νασιμέντο, Μουζακίτης, Κα­μπέλα, Σιπιόνι, Στρεφέτσα. Δεν έκαναν ένα μεγάλο ματς: ο Ολυ­μπιακός είχε μια μέτρια απόδοση στο πρώτο ημίχρονο και βρέθηκε πίσω στο σκορ από ένα λάθος του Ρέτσου. Αλλά από τον πάγκο ήρθαν οι Ποντένσε, Εσε, Ταρέμι, Τσινκίνιο και το ματς άλλαξε: ο Ολυμπιακός μπορεί να ισοφάρισε στο 91’ αλλά κυριάρχησε. Ενώ στην Τούμπα μετά το λάθος του Ορτέγκα και το γκολ του Τάισον ο Ολυμπιακός εξαφανίστηκε. Ο Μεντιλίμπαρ δεν έκανε καν πέντε αλλαγές. Κι ο Μουζακίτης κι ο Τα­ρέμι δεν μπορούσαν να αλλάξουν την εικόνα του. Ο ίδιος ο προπονητής, αλλά και κάποιοι παίκτες μίλησαν για δώρα της ομάδας στον αντίπαλο. Δεν τους τιμά η διαπίστωση — κυρίως γιατί δώρα κάνουν διαρκώς. Δώρο ήταν το γκολ του ΠΑΟ στο ντέρμπι, δώρα και τα γκολ του Λεβαδειακού, που ναι μεν δεν στοίχισαν, πλην όμως κατέδειξαν αμυντικές αδυναμίες. Αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό. Διότι ο Μεντιλίμπαρ το να διορθώσει αμυντικές αδυναμίες το γνωρίζει καλά. Σε άλλα μπερδεύεται…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

*Για να διαβάσετε ολόκληρο ένα άρθρο θα πρέπει να απευθυνθείτε στο περίπτερο της γειτονιάς σας. Ενισχύοντας την εφημερίδα που εκτιμάτε περισσότερο, δίνετε πνοή στην πολυφωνία του Τύπου.