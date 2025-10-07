Φεύγει από τη Γιουνάιτεντ και... πλησιάζει στη Νάπολι ο Μέινο

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει αποφασίσει να μην ικανοποιήσει τις οικονομικές απαιτήσεις του Κόμπι Μέινο και ανοίγει την πόρτα της αποχώρησης του από το «Ολντ Τραφορντ».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας «Manchester Evening News», ο 20χρονος Αγγλος διεθνής μέσος δεν μπόρεσε να βρει το σημείο επαφής με τη διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων».

Η ομάδα του Μάντσεστερ απέρριψε τις απαιτήσεις του για να επεκτείνει το συμβόλαιό του που λήγει σε δύο χρόνια (Ιούνιος 2027) και τον Ιανουάριο αναμένεται να φύγει από το «Ολντ Τράφορντ».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιταλικής ιστοσελίδας «Tuttomercatoweb» η Νάπολι είναι πιο κοντά στην απόκτηση του, καθώς θέλει να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο και ο Αντόνιο Κόντε έχει εισηγηθεί την απόκτηση του. Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ έχει αποφασίσει να τον παραχωρήσει δανεικό, καθώς αρνήθηκε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του για εβδομαδιαίες αποδοχές στις 250 χιλιάδες λίρες.