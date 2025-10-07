Δεν έχει ξαναγίνει: Το... απίθανο της Κηφισιάς!

Αυτό που υπέστη η ομάδα των βορείων προαστίων στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, δεν έχει πιθανότατα προηγούμενο, σε διάστημα μόλις έξι αγωνιστικών.

Η Κηφισιά δέχτηκε μία σκληρή ήττα από την ΑΕΚ στις καθυστερήσεις του αγώνα, την οποία δεν άξιζε με βάση την εικόνα του παιχνιδιού, έχοντας χάσει νωρίτερα κλασικές ευκαιρίες, αγωνιζόμενη βέβαια με αριθμητικό πλεονέκτημα σε όλο το β' μέρος.

Η ομάδα του Λέτο πήγε με... τέρμα τα γκάζια στο παιχνίδι και κατάφερε να προηγηθεί με 2-0, αλλά τα γκολ των Τετέι και Παντελίδη δεν αποδείχθηκαν αρκετά, λυγίζοντας στο φινάλε με 2-3.

Μόνο που αυτό συμβαίνει για δεύτερη φορά φέτος στους νεοφώτιστους, αφού και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος είχαν προηγηθεί με 2-0 στην έδρα του Λεβαδειακού, αλλά ηττήθηκαν με 3-2!

Πάλι ο Τετέι είχε ανοίξει τότε το σκορ, με το δεύτερο γκολ από τον Πόμπο, όμως η ισοφάριση ήρθε πριν την ανάπαυλα, μέσα σε τέσσερα λεπτά. Η ανατροπή εν τέλει ολοκληρώθηκε στο 67' και παρότι οι γηπεδούχοι αγωνίστηκαν με δέκα παίκτες στο τελευταίο δεκάλεπτο, το 3-2 παρέμεινε έως το φινάλε.

