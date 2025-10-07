«Θέλει τον Μάρκο Σίλβα η Νότιγχαμ για αντί-Ποστέκογλου»

Το όνομα του Μάρκο Σίλβα βρίσκεται στη λίστα της Νότιγχαμ Φόρεστ για τον πάγκο, αν αποφασιστεί το διαζύγιο με τον Άγγελο Ποστέκογλου.

Επτά παιχνίδια χωρίς νίκη μετρά η Νότιγχαμ Φόρεστ με τον Άγγελο Ποστέκογλου στον πάγκο και ήδη ξεκίνησαν τα σενάρια περί αντικατάστασής του. Μετά τη λήξη του αγώνα με τη Νιούκαστλ και την ήττα με 2-0, ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός ανέφερε μεταξύ άλλων πως περιμένει να κάνει μία συζήτηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη αλλά και τους ανθρώπους του συλλόγου.

«Περιμένω να κάνουμε μια κουβέντα με τον ιδιοκτήτη και τη διοίκηση του κλαμπ, να δούμε για το πρότζεκτ που έχουμε βάλει σε εφαρμογή, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και τι πρέπει να κάνουμε…», σημείωσε.

Το κακό ξεκίνημα του Ποστέκογλου στη Νότιγχαμ έσπασε αρνητικό ρεκόρ 100 ετών, με επτά παιχνίδια χωρίς νίκη και ο ίδιος βλέπει πως το μέλλον του είναι αβέβαιο. Στην Αγγλία ήδη άρχισαν τα δημοσιεύματα περί εναλλακτικών λύσεων που εξετάζονται για την αντικατάστασή του, με την εφημερίδα «Daily Mail» να βάζει στο κάδρο το όνομα του Μάρκο Σίλβα. Ο Ισπανός προπονητής εργάζεται στη Φούλαμ και έχει περάσει στο παρελθόν από τον Ολυμπιακό, έχοντας την εκτίμηση του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα δεν ενδέχεται να υπάρξει οποιαδήποτε προσέγγιση στον Σίλβα πριν από το τέλος της σεζόν. Το συμβόλαιο του Μάρκο Σίλβα με τη Φούλαμ λήγει στο τέλος της σεζόν, ωστόσο έχει μια υψηλή ρήτρα αποδέσμευσης στο τρέχον συμβόλαιό του που κάνει ακόμα πιο δύσκολη την αποχώρησή του αυτή τη χρονική στιγμή.

Επιπλέον, η «Daily Mail» υποστηρίζει πως στα υπόψη βρίσκεται και ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο άλλοτε προπονητής της Ρεάλ, επιθυμεί να επιστρέψει στην Αγγλία, όπου δεν έχει ηγηθεί ομάδας από τότε που έφυγε από την Έβερτον τον Ιανουάριο του 2022, αλλά δεν είναι γνωστό πόσο ψηλά θα βρισκόταν ο 65χρονος στη λίστα της Φόρεστ σε περίπτωση που φύγει ο Ποστέκογλου. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Θέλτα, από την οποία αποχώρησε τον Μάρτιο του 2024, ενώ το καλοκαίρι ακούστηκε και για την ΑΕΚ.

