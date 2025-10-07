ΑΕΚ: Κάνει κίνηση για Τετέι

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να χτυπήσει την πόρτα της Κηφισιάς για την απόκτηση του Ανδρέα Τετέι.

Αναμφίβολα ο παίκτης που έχει ξεχωρίσει φέτος από την Κηφισιά είναι ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος είναι πιο ώριμος και πιο ουσιαστικός στο παιχνίδι του. Κάτι που φάνηκε και κόντρα στην ΑΕΚ, με τους ανθρώπους της Ένωσης να σκέφτονται από τώρα πώς θα μπορούσαν να τον αποκτήσουν, σύμφωνα με την εφημερίδα «ΩΡΑ».

Ο 24χρονος φορ δεν είναι η πρώτη φορά που εντυπωσιάζει τους «κιτρινόμαυρους», καθώς και στο παρελθόν έχει απασχολήσει, αλλά τότε είχε τεθεί θέμα διάρκειας απόδοσης. Ο Τετέι έχει καταγωγή από την Γκάνα, αλλά έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και από το 2022 έχει αποκτήσει την ελληνική υπηκοότητα. Η ζωή του δεν ήταν εύκολη, έχοντας χάσει από μικρός τον πατέρα του, αλλά η Κηφισιά, στην οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, τον στήριξε.

Φέτος ο Τετέι μετρά ήδη 4 γκολ και 2 ασίστ, όντας ο πρώτος σκόρερ της Super League, κάνοντας εξαιρετική εκκίνηση στη σεζόν. Το συμβόλαιό του έχει ισχύ έως το 2027, ενώ αρκετές ομάδες από το εξωτερικό έχουν αρχίσει να τον παρακολουθούν. Ο ίδιος είναι φίλος της ΑΕΚ και μεγάλωσε έχοντας ίνδαλμα τον Σέρχιο Αραούχο. Το πόσο εύκολο είναι να μετακομίσει στη Νέα Φιλαδέλφεια θα φανεί το επόμενο διάστημα.

Ωστόσο, ο 24χρονος άσος εντυπωσίασε και τον Μάριο Νίκολιτς, καθώς έχει χαρακτηριστικά που δεν υπάρχουν στην επίθεση της ΑΕΚ, μετά την αποχώρηση του Λιβάι Γκαρσία και με δεδομένο ότι ο Ζίνι μπορεί να αγωνιστεί και σε άλλες θέσεις περιφερειακά της επίθεσης.