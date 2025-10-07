ΟΦΗ: Ο Νέιρα γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία του

Ο Χουάν Νέιρα σημείωσε με το γκολ που σημείωσε στην αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Άρη έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που σκοράρει στην Α’ Εθνική/Super League για την ομάδα της Κρήτης.

Το ρεκόρ μέχρι τώρα ήταν στα χέρια του Νίκου Νιόπλια, ο οποίος είχε σκοράρει στην αναμέτρηση Ξάνθη – ΟΦΗ 3-2 στις 4 Μαρτίου 2001, όταν ήταν 36 ετών και 46 ημερών. Ο Νέιρα το Σάββατο το έκανε σε ηλικία 36 ετών και 223 ημερών, όπως καταγράφει η επίσημη σελίδα της Superleague.

Από το 2018-19 μέχρι σήμερα έχει αγωνιστεί σε 152 αναμετρήσεις πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ και έχει σημειώσει 24 γκολ. Ο Νέιρα δεν σημείωσε γκολ την περασμένη σεζόν και είναι η μόνη από τις οκτώ χρονιές του στον ΟΦΗ που δεν σκόραρε.