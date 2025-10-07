H Μπάγερν προστέθηκε στους... μνηστήρες για τον Γκουέχι

Το συμβόλαιο του 25χρονου κεντρικού αμυντικού λήγει το επόμενο καλοκαίρι και έχει προκαλέσει... συναγερμό σε αρκετές ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Ο Μαρκ Γκουέχι στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, έφτασε μια... ανάσα από την Λίβερπουλ, όμως η Κρίσταλ Πάλας την τελευταία στιγμή ακύρωσε το deal, ρισκάροντας να τον χάσει ως ελεύθερο σε έναν χρόνο.

Για τον 25χρονο στόποερ, παραμένει ενεργό το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ, ενώ το όνομά του είναι σημειωμένο στις λίστες των Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Νιούκαστλ.

Η τελευταία ομάδα που προστέθηκε στους ενδιαφερόμενους είναι η Μπάγερν Μονάχου, αφού όπως αναφέρει το «Sky Germany», οι Βαυαροί εξετάζουν «ζεστά» την υπόθεση του Άγγλου διεθνή.