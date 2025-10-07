Η Σπόρτινγκ «έδεσε» τον Πέδρο Γκονσάλβες έως το 2030

O 27χρονος μεσοεπιθετικός δέσμευσε το μέλλον του με τα «Λιοντάρια» της Λισαβόντας, επεκτείνοντας την συνεργασία του για ακόμη πέντε σεζόν.

Ο Πέδρο Γκονσάλβες διανύοντας την έκτη του σεζόν στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αποδέχθηκε την πρόταση ανανέωσης που του κατέθεσε η διοίκηση της Πορτογαλικής ομάδας, βάζοντας την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια έως το 2030.

Η συμφωνία των δύο πλευρών, μάλιστα προβλέπει και μια υψηλή ρήτρα αποδέσμευσης, αφού όποια ομάδα θελήσει να αποκτήσει τον Πέδρο Γκονσάλβες, θα πρέπει να καταβάλει στην Σπόρτινγκ 80 εκατομμύρια ευρώ!

Μετά την ανανέωση του συμβολαίου του ο Πέδρο Γκονσάλβες, δήλωσε:

«Είναι μία στιγμή υπερηφάνειας να ανανεώνω το συμβόλαιό μου με την αγαπημένη μου ομάδα και να συνεχίζω να παίζω για την Σπόρτινγκ. Έχω αισθανθεί ότι ο σύλλογος, ο πρόεδρος, και όσοι έχουν σχέση με την ομάδα, είναι χαρούμενος που είμαι κομμάτι αυτής της ιστορίας.



Είμαι πραγματικά υπερήφανος γιατί είναι ο σύλλογος που αγαπώ. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα έφτανα σε ένα τόσο μεγάλο κλαμπ όπως η Σπόρτινγκ και είμαι χαρούμενος που γράφω την ιστορία μου εδώ. Το σημαντικότερο είναι να φέρνουμε τρόπαια και κάποια στιγμή να δω το όνομά μου στο μουσείο της Σπόρτινγκ. Ο σύλλογος μού έδωσε τα πάντα και προσπαθώ να τον ξεπληρώσω όσο μπορώ περισσότερο.



Αισθανόμαστε πως ο σύλλογος είναι σταθερός. Έχουν γίνει αλλαγές στο γήπεδο, στην ακαδημία του Κριστιάνο Ρονάλντο. Βλέπω τον σύλλογο να μεγαλώνει και αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα επειδή η Σπόρτινγκ πρέπει να είναι ένας από τους κορυφαίους συλλόγους στην Πορτογαλία και στην Ευρώπη».