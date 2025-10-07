Κέιν: «Θα ήθελα να μείνω στην Μπάγερν, δεν αποκλείω και την επιστροφή στην Premier League»

Ο Χάρι Κέιν, μίλησε για το μέλλον του, αφήνοντας τα πάντα ανοιχτά, αφού όπως σημείωσε δεν θα απέκλειε το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Premier League, δίνοντας ωστόσο προτεραιότητα στην Μπάγερν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την πιθανότητα ανανέωσης με την Μπάγερν: «Όσον αφορά την παραμονή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην Μπάγερν, σίγουρα θα το φανταζόμουν. Δεν έχω κάνει ακόμα αυτές τις συζητήσεις με την Μπάγερν, αλλά αν προκύψουν, θα ήμουν πρόθυμος να μιλήσω και να κάνω μια ειλικρινή συζήτηση».

Για το αν θα επέστρεφε στην Premier League: «Αν με ρωτούσατε όταν έφυγα για να πάω στην Μπάγερν, θα έλεγα σίγουρα ότι θα επέστρεφα. Τώρα που βρίσκομαι εκεί μερικά χρόνια, πιθανότατα θα έλεγα ότι αυτή η επιθυμία έχει μειωθεί λίγο, αλλά δεν θα έλεγα ότι δεν θα επέστρεφα ποτέ».