Το μυθικό ρεκόρ του Γκουαρντιόλα

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα πέτυχε ένα ιστορικό ρεκόρ στην εντός έδρας νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Μπρέντφορντ με 2-1, αφού έγινε ο προπονητής που χρειάστηκε τα λιγότερα παιχνίδια μέχρι να φτάσει τις 250 νίκες στην Premier League.

Αυτή ήταν συγκεκριμένα η 250η νίκη τους ως προπονητής των “Πολιτών” σε 349 αγώνες, επίδοση που τον τοποθετεί στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας.

Μία θέση μπροστά από τον θρυλικό Σερ Άλεξ Φέργκιουσον που έφτασε το σχετικό ρεκόρ μετά από 404 παιχνίδια ως προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ στην τρίτη θέση είναι ο Αρσέν Βενγκέρ που έφτασε το ρεκόρ σε 423 αγώνες ως προπονητής της Άρσεναλ.

Την τετράδα συμπληρώνει ο Ντέιβιντ Μόγιες που χρειάστηκε 625 παιχνίδια αλλά με αρκετές διαφορετικές ομάδες.