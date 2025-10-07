Στο Περθ της Αυστραλίας το Μίλαν – Κόμο

Η UEFA άναψε «πράσινο φως» και η αναμέτρηση ανάμεσα στη Μίλαν και την Κόμο για το πρωτάθλημα της Serie A θα διεξαχθεί στο Περθ της Αυστραλίας.

Στην Αυστραλία και συγκεκριμένα στο Περθ θα διεξαχθεί στις 7 ή 8 Ιανουαρίου το ντέρμπι της Λομβαρδίας ανάμεσα στη Μίλαν και την Κόμο. Με το “Σαν Σίρο” μη διαθέσιμο εκείνη την ημερομηνία, λόγω Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, η ιταλική Λίγκα είδε μπροστά της μία τεράστια ευκαιρία για επέκταση του προϊόντος που λέγεται “Serie A” και εκτός συνόρων.

Κομβικής σημασίας η μεσολάβηση του προέδρου της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Γκραβίνα. Ιστορικό γεγονός, με τον πρόεδρο της UEFA, Τσεφέριν να διατυπώνει επιφυλάξεις τονίζοντας «η απόφαση μας έκανε να υποφέρουμε και αποτελεί εξαίρεση. Δεν πρέπει να θεωρηθεί ως δεδικασμένο».