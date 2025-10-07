«Πόλεμος» ανακοινώσεων Εθνικής Γαλλίας-Παρί για τραυματισμό του Μπαρκολά!

Στα... μαχαίρια βρίσκονται η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γαλλίας με την Παρί Σεν Ζερμέν, με αφορμή τον τραυματισμό του Μπράντλεϊ Μπαρκολά.

Η κόντρα είχε ανοίξει από την προηγούμενη διακοπή, όταν η Παρί είχε κατηγορήσει την Εθνική Γαλλίας για κακή μεταχείριση των τραυματισμών του Ουσμάν Ντεμπελέ και του Ντεζιρέ Ντουέ.

Το νέο επεισόδιο στην κόντρα της γαλλικής ομοσπονδίας με τους Παριζιάνους, ήρθε μέσα από την ανακοίνωση των «τρικολόρ», ότι ο Μπαρκολά τίθεται εκτός αποστολής λόγω «χρόνιας κάκωσης».

«Μετά από εξέταση από τον γιατρό της εθνικής Γαλλίας, Φρανκ Λε Γκαλ, διαπιστώθηκε ότι ο Μπαρκόλα παρουσιάζει χρόνια κάκωση στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο από τον αγώνα του Champions League της Παρί Σεν Ζερμέν με την Αταλάντα (4-0)», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Η Παρί πέρασε στην αντεπίθεση και με την σειρά της εξέδωσε ανακοίνωση, που κατηγορεί την Εθνική Γαλλία για δημοσίευση ψευδών ιατρικών δελτίων, αναφέροντας:

«Οι πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν σε αυτό το δελτίο Τύπου δεν ανταποκρίνονται σε τίποτα από όσα έχουν γνωστοποιηθεί από τις ιατρικές ομάδες της Παρί Σεν Ζερμέν».