Επιστρέφει στην Ρείντζερς ο Τζέραρντ

Έτοιμος να επιστρέψει στη Γλασκώβη, για την ομάδα με την οποία κατέκτησε τον τίτλο του σκωτσέζικου πρωταθλήματος τη σεζόν 2020/21, γράφοντας ιστορία στο Ibrox, παρουσιάζεται ο Άγγλος τεχνικός.

Η διοίκηση των Ρείντζερς αναζητά τον αντικαταστάτη του Ράσελ Μάρτιν, ο οποίος απομακρύνθηκε μετά το 1-1 με τη Φόλκερκ και το απογοητευτικό ξεκίνημα στη Scottish Premiership, με την ομάδα να βρίσκεται 11 βαθμούς μακριά από την κορυφή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Football Insider, ο Στίβεν Τζέραρντ θα ήταν ιδιαίτερα θετικός να συζητήσει την επιστροφή του στην ομάδα και να αναλάβει ξανά τον σύλλογο που σημάδεψε την προπονητική του πορεία.

Ο Άγγλος τεχνικός, που τελευταία φορά εργάστηκε στην Αλ Ετιφάκ της Σαουδικής Αραβίας, έχει δημιουργήσει ένα αξιόλογο βιογραφικό σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Λίβερπουλ, προτού αναλάβει την ομάδα Νέων (U18) το 2017.

Ακολούθησε η μεγάλη του ευκαιρία στους Ρείντζερς (2018-2021), τους οποίους οδήγησε στο αήττητο πρωτάθλημα και μέσο όρο 2,15 βαθμούς ανά αγώνα το 2021. Στη συνέχεια, μετακόμισε στην Άστον Βίλα (2021-2022) για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στην Premier League, πριν μετακινηθεί στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Ετιφάκ.