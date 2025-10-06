Σοκάρει ο τραυματισμός του Ασαμόα στον αυχένα (vid)

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Κίνας ο 31χρονος επιθετικός από το Τόγκο, Σάμιουελ Ασαμόα, με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας να ενημερώνουν αρχικά ότι υπήρχαν φόβοι ακόμη και για παράλυση, ωστόσο, οι νεότερες πληροφορίες είναι πιο καθησυχαστικές.

Ο πρώην παίκτης της FC Κραϊόβα και νυν της GX Πίνγκουο, υπέστη τρομακτικό τραυματισμό στη διάρκεια του τελευταίου αγώνα της ομάδας του, για τη δεύτερη κατηγορία του κινεζικού πρωταθλήματος.

Ο Ασαμόα έζησε δραματικές στιγμές στη διάρκεια του σημερινού (6/10) ματς, όταν χτυπήθηκε βίαια στην αυχενική περιοχή από αντίπαλο παίκτη και προσέκρουσε με το κεφάλι σε διαφημιστική πινακίδα!

Μεταφέρθηκε απευθείας στο νοσοκομείο, με τις πρώτες πληροφορίες από την μακρινή χώρα να αναφέρουν ότι υπήρχαν φόβοι για να μείνει παράλυτος.

Ένας από τους πιο ιστορικούς συλλόγους της ασιατικής χώρας, η Ζεγιάνγκ, ανήρτησε αμέσως μήνυμα συμπαράστασης, εκφράζοντας τη θλίψη της για το περιστατικό και τις ευχές της για ανάρρωση.

Τα μέσα ενημέρωσης από τη Ρουμανία, με το που ενημερώθηκαν για το τραγικό περιστατικό, έσπευσαν λίγο αργότερα να καθησυχάσουν και να μεταδώσουν ότι ο Ασαμόα δεν διατρέχει τελικά κίνδυνο για να μείνει παράλυτος.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να χειρουργηθεί στο Πεκίνο την Τετάρτη (8/10), και σύμφωνα με το ιατρικό επιτελείο, η αποκατάστασή του θα διαρκέσει περίπου έναν μήνα.

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά και από τον Τύπο της Κίνας, καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο σοβαρούς τραυματισμούς που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στα κινεζικά γήπεδα.