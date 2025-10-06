Έγκριση της UEFA για διεξαγωγή του Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι

Στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στο Μαϊάμι θα διεξαχθεί εκτός απροόπτου το Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα, με την UEFA να δίνει την έγκρισή της.

Λεπτομέρειες απομένουν για τον ορισμό διεξαγωγής του πρώτου αγώνα στην ιστορία της LaLiga εκτός ισπανικών συνόρων. Όπως έγινε γνωστό η UEFA έδωσε έγκριση, προκειμένου η αναμέτρηση ανάμεσα στη Βιγιαρεάλ και την Μπαρτσελόνα να φιλοξενηθεί σε πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και συγκεκριμένα στο Μαϊάμι.

Η απόφαση έχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Ιβηρικής χώρας, με την UEFA να διευκρινίζει πως είναι αντίθετη με τη διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος στο εξωτερικό, τονίζοντας πως το Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα (παιχνίδι που σύμφωνα με το πρόγραμμα θα διεξαχθεί 20 Δεκεμβρίου) θα αποτελέσει εξαίρεση και όχι κανόνα.