Στέλιος Μαλεζάς ο «εκλεκτός» στην ΑΕΛ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αχιλλέας Νταβέλης επέλεξε τον 40χρονο Έλληνα προπονητή για τη θέση που άφησε ο Γιώργος Πετράκης μετά την απομάκρυνσή του από τους «βυσσινί».

Ο Στέλιος Μαλεζάς είναι ο «εκλεκτός» του Αχιλλέα Νταβέλη για τον πάγκο της ΑΕΛ Novibet, ξεπερνώντας τον Σάββα Παντελίδη στη σύντομη μεταξύ τους «κούρσα» διαδοχής.

Τα πάντα κρίθηκαν σήμερα, Δευτέρα (6/10), καθώς ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ είχε τα τελικά ραντεβού και έδωσε τα «κλειδιά» στον 40χρονο προπονητή, πιάνοντας δουλειά την Τρίτη μάλιστα, καθώς «κόπηκαν» τα έξτρα ρεπό του Γιώργου Πετράκη λόγω της διακοπής.

Ξεκίνησε την προπονητική καριέρα του από την Κ-19 του ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια πήγε στον Μακεδονικό, όπου αναδείχτηκε ο κορυφαίος τεχνικός στο Βόρειο Όμιλο της Super League 2 για τη σεζόν 2023-24, ενώ την περσινή περίοδο καθοδήγησε την Athens Kallithea στη «SL1», αλλά παρά την καλή προσπάθεια δεν αποφεύχθηκε ο υποβιβασμός.