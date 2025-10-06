Ένταση ανάμεσα σε Παρί και εθνική Γαλλίας για τα... μάτια του Μπαρκολά!

Οι πρωταθλητές Ευρώπης υποστήριξαν τη Δευτέρα (6/10) ότι οι πληροφορίες που δημοσιοποίησαν οι «τρικολόρ» για «χρόνια κάκωση» του Μπράντλεϊ Μπαρκόλα, δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση στα ιατρικά δεδομένα του συλλόγου», αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση που είχε ξεσπάσει στο προηγούμενο «παράθυρο» για τη συνεργασία ανάμεσα στα ιατρικά επιτελεία των Παριζιάνων και των «μπλε».

«Οι πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν σε αυτό το δελτίο Τύπου δεν ανταποκρίνονται σε τίποτα από όσα έχουν γνωστοποιηθεί από τις ιατρικές ομάδες της Παρί Σεν Ζερμέν», ανέφερε ο σύλλογος το βράδυ της Δευτέρας (6/10).

Σύμφωνα με την Παρί, την παραμονή της συγκέντρωσης η ομάδα είχε αποστείλει στην εθνική Γαλλίας πλήρη ιατρική αναφορά για τον Μπαρκόλα στην οποία δεν υπήρχε καμία αναφορά σε χρόνια κάκωση μετά τον αγώνα με την Αταλάντα στις 17 Σεπτεμβρίου.

«Μετά από εξέταση από τον γιατρό της εθνικής Γαλλίας, Φρανκ Λε Γκαλ, διαπιστώθηκε ότι ο Μπαρκόλα παρουσιάζει χρόνια κάκωση στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο από τον αγώνα του Champions League της Παρί Σεν Ζερμέν με την Αταλάντα», είχε αναφέρει η Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FFF).

Σύμφωνα με το περιβάλλον του παίκτη, ο Μπαρκόλα ταλαιπωρείται από μυϊκή κόπωση στον μηρό, κάτι που τον είχε θέσει εκτός δράσης στο ντέρμπι με τη Μαρσέιγ (ήττα 1-0) στο «Βελοντρόμ» (22/9). Στη συνέχεια, όμως, επέστρεψε κανονικά και έπαιξε περίπου μία ώρα την Κυριακή στη Λιλ (1-1) χωρίς να δείξει ενόχληση.

Η ανταλλαγή αυτών των ανακοινώσεων έρχεται λίγες εβδομάδες μετά το τεταμένο κλίμα του Σεπτεμβρίου, όταν η Παρί είχε επικρίνει το επιτελείο της εθνικής Γαλλίας για τους τραυματισμούς των Ουσμάν Ντεμπελέ και Ντεζιρέ Ντουέ κατά τη διάρκεια εκείνης της διεθνούς διακοπής.

Στην εθνική Ελπίδων, ο μέσος της Παρί, Σένι Μαγιουλού -ο οποίος επίσης αγωνίστηκε ως βασικός το βράδυ της Κυριακής στη Λιλ- τέθηκε εκτός του καμπ λόγω τραυματισμού στον αριστερό μηρό, όπως ανέφερε η ανακοίνωση της FFF.