Μπουφόν: «Κατά 90% η Ιταλία θα είναι στα playoffs του Μουντιάλ - Έχω 13 πρωταθλήματα στα γήπεδα, όχι 11»

Ο θρυλικός πορτιέρο της Ιταλίας τόνισε την πως η χώρα του θα δώσει μάχη μέσω των playoffs για να βρεθεί σε Μουντιάλ μετά από 12 χρόνια.

Ακόμη ο Μπουφόν, αναφέρθηκε στον αριθμό των πρωταθλημάτων που έχει σηκώσει και το πότε αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

«Κατά 90% θα πάμε στα playoffs και τα τελευταία ματς των προκριματικών θα πρέπει να μας προετοιμάσουν.

Έχω κερδίσει 13 και όχι 11 πρωταθλήματα. Υπάρχουν και οι τίτλοι που κατακτήθηκαν στο γήπεδο και έπειτα αφαιρέθηκαν. Στο τέλος, περισσότερο από τους αριθμούς, αυτό που έχει σημασία είναι τα λόγια που ειπώθηκαν για μένα και είμαι ευγνώμων για αυτό.

Πότε αποφάσισα να σταματήσω; Όταν είδα τους 20χρονους φυσιοθεραπευτές στο μπάνιο δίπλα μου, αισθανόμουν άβολα. Είπα στον εαυτό μου “καλύψου, δεν μπορείς να τους αφήσεις να σε δουν έτσι"».