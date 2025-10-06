Youth League: Ορίστηκαν οι «μάχες» του ΠΑΟΚ με την Ακουρέιρι!

Γνωστές έγιναν οι ημερομηνίες και ώρες των αγώνων του ΠΑΟΚ με την Ακουρέιρι, στην επιστροφή του Δικεφάλου στα «αστέρια» του Youth League.

Οι παίκτες του Πέτρου Τσιαπακίδη «υπέταξαν» τον Ολυμπιακό χθες (5/10) στη Θεσσαλονίκη, παραμένοντας στην κορυφή της Super League K19.

Πλέον, οι περισσότεροι παίκτες των «ασπρόμαυρων» φοράνε τα γαλανόλευκα της Εθνικής για τα φιλικά με την Ουγγαρία, με την επόμενη αγωνιστική να προγραμματίζεται στις 18 Οκτωβρίου απέναντι στην ΑΕΚ στην Αθήνα.

Μετά τη «μάχη» Δικεφάλων, θα ξεκινήσει η «Οδύσσεια» του ΠΑΟΚ μέχρι το πολύ μακρινό Ακουρέιρι. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 22 Οκτωβρίου στις 17:00 στο «ΚΑ Βολούρ», ενώ ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί δύο εβδομάδες αργότερα στο Καυτανζόγλειο στις 5 Νοεμβρίου στις 17:30.

Η επιστροφή του ΠΑΟΚ στα «αστέρια» μετά από τέσσερα χρόνια είναι και επίσημα γεγονός, ενώ σε περίπτωση πρόκρισης οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Λέγκια Βαρσοβίας - Φιορεντίνα.