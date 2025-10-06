Τράβηγμα υπέστη ο Ρενάτο Σάντσες - Το διάστημα που θα μείνει εκτός δράσης

Ο Ρενάτο Σάντσες απέφυγε την θλάση και φαίνεται ότι θα μείνει εκτός δράσης για 10 ημέρες.

Ο Πορτογάλος χαφ ήταν ο μεγάλος άτυχος του Παναθηναϊκού στην χτεσινή νίκη επί του Ατρόμητου, αφού τραυματίστηκε στην προσπάθεια να κάνει ένα σουτ στο πρώτο ημίχρονο και λίγο μετά αντικαταστάθηκε από τον Άνταμ Τσέριν.

Σήμερα ο Ρενάτο υποβλήθηκε σε εξετάσεις κι αυτές έδειξαν πως γλίτωσε την θλάση και έχει υποστεί ένα τράβηγμα στον δικέφαλο μηριαίο μυ, το οποίο αναμένεται να τον αφήσει εκτός δράσης για 10 ημέρες.

Μετά την διακοπή του Πρωταθλήματος οι «πράσινοι» φιλοξενούνται από τον Άρη στις 19 Οκτωβρίου και ο έμπειρος χαφ θα κάνει... αγώνα δρόμου για να τεθεί στην διάθεση του Χρήστου Κόντη.