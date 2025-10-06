Πήρε θέση ο ΟΦΗ για το -3: «Δεν μπαίνουμε σε επικοινωνιακά παιχνίδια»

Θέση πήρε ο ΟΦΗ για την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ να επιβάλλει ποινή -3 στους Κρητικούς για οφειλές προς τον Θανάση Παπάζογλου.

«Αμαρτίες» από το παρελθόν καλείται να πληρώσει ο ΟΦΗ, καθώς το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ του επέβαλε -3 αν δεν εξοφλήσει τον Παπάζογλου εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

Οι Κρητικοί πήραν θέση επί του θέματος και τόνισαν πως δεν πρόκειται να μπουν σε επικοινωνιακά παιχνίδια και πως θα κινηθούν θεσμικά, όπως κάνουν πάντα.

Αναλυτικά όσα ανέφεραν οι Κρητικοί:

«Σε όλες αυτές τις υποθέσεις ο ΟΦΗ δεν μπαίνει σε επικοινωνιακά παιχνίδια. Όπως κάναμε και στο παρελθόν σε ανάλογες περιπτώσεις, το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Θα κινούμαστε θεσμικά. Όπως μέχρι στιγμής έχουμε αντιμετωπίσει οτιδήποτε έχει προκύψει, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τώρα», ήταν το σχόλιο από πλευράς Κρητικών.