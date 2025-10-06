MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Φαβορί για τον πάγκο του Παναιτωλικού ο Αναστασίου

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Ο Γιάννης Αναστασίου αποτελεί τον επικρατέστερο για την διαδοχή του Γιάννη Πετράκη στον πάγκο του Παναιτωλικού.

Το «διαζύγιο» του Παναιτωλικού με τον Γιάννη Πετράκη, μία μέρα μετά την συντριβή που υπέστη η αγρινιώτικη ομάδα απ’ τον Λεβαδειακό (6-0) στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής, φέρνει προ των πυλών των «κυανοκίτρινων» τον Γιάννη Αναστασίου.

Ο 52χρονος τεχνικός είχε περάσει απ’ τον πάγκο του Παναιτωλικού την περίοδο 2021-2023, μετρώντας συνολικά 72 αγώνες κι αυτή την ώρα είναι η πρώτη επιλογή της διοίκηση της αγρινιώτικης ΠΑΕ για τη θέση του προπονητή, καθότι γνωρίζει πολύ καλά πρόσωπα και καταστάσεις στον σύλλογο και δεν θα χρειαστεί το παραμικρό διάστημα προσαρμογής.

Φαβορί για τον πάγκο του Παναιτωλικού ο Αναστασίου